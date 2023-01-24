Фреш: чем свежевыжатый сок вреден для здоровья

Специалисты Американской академии педиатрии еще в 90-е годы прошлого века установили: в свежевыжатых соках содержится огромное количество сахара и фруктозы, а также сорбита, которые замедляют процесс всасывания питательных веществ в кишечнике. Для детей это может обернуться нехваткой микроэлементов, играющих важную роль в развитии подрастающего организма.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Барри Попкин – специалист по питанию Университета Северной Каролины считает, что польза от сока из соковыжималки такая же, как от сладкой газированной воды. При этом организм получает от 100 до 180 (в зависимости от того, какой сок вы пьете) килокалорий. Для сравнения: чашка винограда даст организму чуть более 60 килокалорий, а такая же чашка виноградного сока – больше 100.

Видео дня

Эндокринолог из США Роберт Люстиг советует свежевыжатым сокам предпочесть свежие фрукты. В них есть клетчатка, которая замедляет всасывание углеводов и не дает резко подняться уровню глюкозы в крови.

Людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, нельзя вообще пить никакие свежевыжатые соки.

Помимо общих вредных качеств каждый из свежевыжатых соков имеет свои не совсем полезные свойства. Например, в виноградном и банановом уровень сахара зашкаливает.

Биохимик Жорес Медведев из Англии обнаружил в грейпфруктовом соке вещество под названием нарингин. Оно повышает или понижает действие лекарственных препаратов, поэтому во время лечения от этого сока лучше отказаться совсем.

Гранатовый сок является наиболее концентрированным из всех фрешей. Его обязательно нужно разводить водой. Он содержит больше, чем любой другой сок, различных кислот, которые опасны для слизистой желудка.

Один из самых сильных раздражителей желудка – цитрусовые соки. При огромном количестве витаминов они приносят больше вреда, чем пользы. Чтобы получить от цитрусовых все самое полезное, нужно есть их в свежем виде, не прибегая к услугам соковыжималки.

Свежевыжатый свекольный сок обладает одной особенностью: в нем много вредных соединений, которые разрушаются от соприкосновения с воздухом. Поэтому свекольный фреш нужно на 2-3 часа ставить в холодильник и только потом употреблять. Но пить его следует очень малыми дозами: стоит чуть-чуть переборщить – и это приведет к головокружению, тошноте, рвоте, учащенному сердцебиению.

Группа ученых из США, Англии, Японии и Сингапура после трех серьезных исследований установила связь между употреблением фруктов, фрешей и диабетом второго типа. Так, по их данным, если есть большое количество винограда, яблок, черники, то риск развития диабета резко сокращается. А если фрукты заменить соком, то эффект будет противоположным, то есть риск диабета возрастает.

Вообще, превращаясь в сок, фрукты теряют лучшие свои качества. К примеру, в винограде обнаружено вещество ресвератрол, которое еще называют таблеткой от старости. А в виноградном фреше его почти нет.

И наконец капустный сок. У него масса достоинств, хотя он вызывает процесс активного брожения и может поставить вас в неловкое положение. К тому же к его употреблению нужно готовиться: сначала следует очистить кишечник с помощью морковно-яблочного сока.