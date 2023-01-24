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43 минуты назад

Почему бананы можно назвать идеальным перекусом

Ferra.ruиещё 3

Считается, что родина бананов - это Китай и Индия. Долгое время именно там они считались священными продуктами. Сегодня же это просто отличный вариант перекуса.

Почему бананы можно назвать идеальным перекусом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Бананы отличаются тем, что в их состав входит множество легко усваиваемых организмом и разнообразных питательных веществ, минеральных солей, витаминов.

Содержат бананы тонизирующий элемент эфедрин. Для подобного тонизирующего эффекта достаточно будет съедать всего один-два банана в день.

Кроме того, бананы используют для лечения болезней желудка. Например, назначают их при поносах, язвенном колите, энтерите, дивертикулите, проблемах с печенью, нефрите, мочекаменной болезни, стоматитах.

Известно, что бананы оказывают успокаивающее и противосудорожное действие при эпилепсии и истерии. Употребляют их также как лекарство от импотенции. А людям с гипертонией и атеросклерозом их рекомендуют есть в разгрузочные дни, если им тяжело переносить голод.

Специалисты не советуют есть бананы натощак и запивать их водой. Кроме того, перевариваются они медленно, поэтому их нужно употреблять небольшими порциями и хорошо перед этим пережёвывать. Нельзя бананы есть при тромбофлебитах, варикозном расширении вен, при перенесённых инсульте и инфаркте, при повышенной кислотности желудочного сока.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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