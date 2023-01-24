Отравление ртутью: какой обычной едой его можно получить

В 1972 году мир облетела весть: в Ираке в течение нескольких дней в больницы с тяжелейшим отравлением поступило более шести с половиной тысяч сельских жителей. Без малого 500 человек из них скончались. Все пострадавшие перед этим употребляли в пищу хлеб собственной выпечки.

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Причина была установлена быстро: муку для хлеба крестьяне смололи из семенного зерна, которое им выдало правительство страны. При этом предварительно среди населения была проведена разъяснительная работа и людей предупредили, что зерно протравлено средством, содержащим метилртуть.

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Однако, как это часто бывает, крестьяне правительству не поверили. К тому же огромным было желание получить муку из хорошего зерна в то время, когда никакого другого не было.

Отравление рыбой

Отравление ртутью из-за употребления тех или иных продуктов не такая уж редкость. И если в описанной выше истории трагедия случилась из-за беспечности людей, то, к примеру, в Японии в пятидесятые годы жители целой деревни Минамата стали жертвами тяжелейшего отравления обычной рыбой, которой в основном и питалось, добывая ее в океане.

Ученые обнаружили в рыбе сильнейшую концентрацию ртути. Употребляя морепродукты в пищу регулярно, люди, сами того не подозревая, накапливали ртуть в своем организме, пока ее количество не достигло критических показателей.

Название японской деревушки дало название болезни, связанной с отравлением ртутью, - синдром Минамата. О том, что именно в рыбе содержится больше всего ртути, знают практически во всем мире. В разных странах ПДК (предельно допустимая концентрация) ртути в рыбе варьируется от 0,3 мг/кг (в России) до 1 мг/кг (в Финляндии, Швеции, Японии).

Эту рыбу лучше не есть

Ученые разных стран даже определили виды наиболее и наименее опасных обитателей морей – в зависимости от наличия в них ртути. К примеру, королевскую скумбрию, акулу и рыбу-меч вообще не рекомендуют употреблять в пищу. Совсем немного – менее 200 граммов 2–3 раза в месяц – можно есть морского окуня, американского омара, морской форели.

Столь любимая всеми сельдь, а также треска, карп, окунь и скат не должны вызывать опасений, если, конечно, вы не едите их так же часто, как хлеб. Наименьшая концентрация ртути отмечена в кальмарах, сиге, лососе, креветках, сардинах, пресноводной форели.

Ртутные почвы

Стремительное развитие тяжелой промышленности не оставляет возможностей получать экологически чистые продукты в большинстве регионов мира. Ртуть содержится во многих продуктах промпроизводства, она нередко применяется в технологических процессах.

Попадая в почву, водоемы, этот металл отравляет все вокруг. Употребляя в пищу выращенные на зараженных ртутью землях овощи и фрукты, зерно в виде хлебобулочных изделий, мясо животных, которые питались травой, растущей на ртутной почве, рыбу из зараженных водоемов, человек накапливает ртуть в своем организме.

Особенно опасно это для будущих мам. Японскими учеными установлено, что у переживших ртутное отравление женщин впоследствии может родиться потомство с различными патологиями – 8 человек на каждую тысячу новорожденных.

Признаки отравления

В качестве накопителей ртути в человеческом организме в первую очередь выступают полость рта, почки, желудок, толстая кишка. Головокружения, мигрень, бессонница, приступы тошноты – явные признаки ртутного отравления. Если вовремя не принять меры, болезнь получит развитие в виде уменьшения подвижности суставов, нарушения речи, снижения количества белых кровяных телец.