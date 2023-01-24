Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
48 минут назад

Отравление ртутью: какой обычной едой его можно получить

Русская семерка

В 1972 году мир облетела весть: в Ираке в течение нескольких дней в больницы с тяжелейшим отравлением поступило более шести с половиной тысяч сельских жителей. Без малого 500 человек из них скончались. Все пострадавшие перед этим употребляли в пищу хлеб собственной выпечки.

Отравление ртутью: какой обычной едой его можно получить
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Причина была установлена быстро: муку для хлеба крестьяне смололи из семенного зерна, которое им выдало правительство страны. При этом предварительно среди населения была проведена разъяснительная работа и людей предупредили, что зерно протравлено средством, содержащим метилртуть.

Видео дня

Однако, как это часто бывает, крестьяне правительству не поверили. К тому же огромным было желание получить муку из хорошего зерна в то время, когда никакого другого не было.

Отравление рыбой

Отравление ртутью из-за употребления тех или иных продуктов не такая уж редкость. И если в описанной выше истории трагедия случилась из-за беспечности людей, то, к примеру, в Японии в пятидесятые годы жители целой деревни Минамата стали жертвами тяжелейшего отравления обычной рыбой, которой в основном и питалось, добывая ее в океане.

Ученые обнаружили в рыбе сильнейшую концентрацию ртути. Употребляя морепродукты в пищу регулярно, люди, сами того не подозревая, накапливали ртуть в своем организме, пока ее количество не достигло критических показателей.

Название японской деревушки дало название болезни, связанной с отравлением ртутью, - синдром Минамата. О том, что именно в рыбе содержится больше всего ртути, знают практически во всем мире. В разных странах ПДК (предельно допустимая концентрация) ртути в рыбе варьируется от 0,3 мг/кг (в России) до 1 мг/кг (в Финляндии, Швеции, Японии).

Эту рыбу лучше не есть

Ученые разных стран даже определили виды наиболее и наименее опасных обитателей морей – в зависимости от наличия в них ртути. К примеру, королевскую скумбрию, акулу и рыбу-меч вообще не рекомендуют употреблять в пищу. Совсем немного – менее 200 граммов 2–3 раза в месяц – можно есть морского окуня, американского омара, морской форели.

Столь любимая всеми сельдь, а также треска, карп, окунь и скат не должны вызывать опасений, если, конечно, вы не едите их так же часто, как хлеб. Наименьшая концентрация ртути отмечена в кальмарах, сиге, лососе, креветках, сардинах, пресноводной форели.

Ртутные почвы

Стремительное развитие тяжелой промышленности не оставляет возможностей получать экологически чистые продукты в большинстве регионов мира. Ртуть содержится во многих продуктах промпроизводства, она нередко применяется в технологических процессах.

Попадая в почву, водоемы, этот металл отравляет все вокруг. Употребляя в пищу выращенные на зараженных ртутью землях овощи и фрукты, зерно в виде хлебобулочных изделий, мясо животных, которые питались травой, растущей на ртутной почве, рыбу из зараженных водоемов, человек накапливает ртуть в своем организме.

Особенно опасно это для будущих мам. Японскими учеными установлено, что у переживших ртутное отравление женщин впоследствии может родиться потомство с различными патологиями – 8 человек на каждую тысячу новорожденных.

Признаки отравления

В качестве накопителей ртути в человеческом организме в первую очередь выступают полость рта, почки, желудок, толстая кишка. Головокружения, мигрень, бессонница, приступы тошноты – явные признаки ртутного отравления. Если вовремя не принять меры, болезнь получит развитие в виде уменьшения подвижности суставов, нарушения речи, снижения количества белых кровяных телец.

Предупреждая об опасности употребления рыбы, российские, американские и японские врачи говорят: совсем исключать рыбу из рациона ни в коем случае нельзя. Это принесет больше вреда, чем пользы. Кроме того, омега-3 и жирные кислоты, которыми так богата рыба, вполне способны снизить воздействие ртути на организм. Если, конечно, вы едите рыбу нечасто и в умеренном количестве.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители