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1 час назад

Названы продукты, освежающие дыхание

Свободная прессаиещё 1

Стоматолог-терапевт Елизавета Говорова заявила о том, что некоторые продукты помогут добиться свежего дыхания. По мнению стоматолога, чаще всего причина неприятного запаха полости рта — сухость, из-за которой бактерии размножаются с большой скоростью.

Названы продукты, освежающие дыхание
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

В первую очередь для свежести дыхания медик рекомендует употреблять цитрусовые.

«Они значительно улучшают слюноотделение и за счет своего запаха маскируют все, что у нас есть. Таким же продуктом по схожести действия является клубника либо другие ягоды, которые тоже повышают слюноотделение», — рассказала она в интервью LIFE.

Такие же способности имеют зеленый чай или вода. Они смочат полость рта, и бактерии начнут чувствовать себя хуже. Замаскировать запах поможет кофе. Среди растений, которые освежают дыхание - это петрушка, сельдерей, гвоздика, пишет Радио «Комсомольская правда».

Еда,Елизавета Говорова,фармсинтез,
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