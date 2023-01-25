Названы продукты, освежающие дыхание

Стоматолог-терапевт Елизавета Говорова заявила о том, что некоторые продукты помогут добиться свежего дыхания. По мнению стоматолога, чаще всего причина неприятного запаха полости рта — сухость, из-за которой бактерии размножаются с большой скоростью.
В первую очередь для свежести дыхания медик рекомендует употреблять цитрусовые.
«Они значительно улучшают слюноотделение и за счет своего запаха маскируют все, что у нас есть. Таким же продуктом по схожести действия является клубника либо другие ягоды, которые тоже повышают слюноотделение», — рассказала она в интервью LIFE.
Такие же способности имеют зеленый чай или вода. Они смочат полость рта, и бактерии начнут чувствовать себя хуже. Замаскировать запах поможет кофе. Среди растений, которые освежают дыхание - это петрушка, сельдерей, гвоздика, пишет Радио «Комсомольская правда».