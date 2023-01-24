7 оригинальных рецептов с курицей

От сочной кулебяки до небанальной холодной закуски — опросили для вас известных шеф-поваров, как облагородить банальную курицу.

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По рецепту шеф-повара ресторана «Дэди» Мамука Боджгуа

Ингредиенты:

цыпленок — 500 г

сливки 33% — 500 мл

чеснок — 6 зубчиков

сванская соль — 15 г

кинза — 30 г

сухая аджика — 10 г

растительное масло — 10 мл

Способ приготовления: чеснок очистить и измельчить с помощью чеснокодавки. Цыпленка смазать половиной измельченного чеснока и сванской солью, затем обжарить на растительном масле до хрустящей корочки.

Кинзу мелко порубить ножом и переложить в глубокую миску. Добавить сливки и сухую аджику. Тщательно вымешать соус. Обжаренного цыпленка разрезать на 6 частей и выложить на сковороду (желательно глиняную). Залить цыпленка сливочным соусом и запекать на 180 °C 20–25 минут. При подаче можно украсить свежей зеленью.

Запеченная курица с гречкой и вешенками

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По рецепту шеф-повара бара SEPTА Ярослава Иншакова

Ингредиенты:

курица — 1 кг

гречка — 200 г

петрушка — 10 г

вешенки — 80 г

молотый кориандр — 10 г

сладкая паприка — 10 г

соль — 7 г

перец — 5 г

сливочное масло — 100 г

растительное масло — 10 г

Способ приготовления: курицу промыть под проточной водой и просушить бумажными салфетками. В сотейнике отварить гречку до состояния al dente и остудить. Петрушку максимально мелко порубить ножом. Вешенки промыть и разобрать на сегменты.

После того как гречка остынет, добавить соль, петрушку и вешенки. В сливочное масло комнатной температуры добавить молотый кориандр, сладкую паприку, соль, перец и хорошо перемешать. Распределить сливочное масло со специями по всей курице, снаружи и внутри.

Нафаршировать курицу гречкой с грибами и аккуратно положить грудкой вниз на противень с пергаментом. Запекать в разогретой на 200 °C духовке 40–50 минут до золотистой и хрустящей корочки. При подаче украсить зеленью.

Цыпленок карри с кремом из зеленого горошка

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По рецепту шеф-повара ресторана Cepage Юрия Сорокина

Ингредиенты:

цыпленок — 350 г

чеснок — 1 зубчик

карри — 8 г

соль — 1,5 г

перец — 2 г

тимьян — 2 г

сливочное масло — 15 г

Для крема из гороха:

горох — 100 г

шпинат — 100 г

сливочное масло — 60 г

Для соуса карри:

лук репчатый — 50 г

кокосовое молоко — 200 г

чеснок — 2 зубчика

куркума — 2,5 г

карри — 10 г

соль — 2 г

Способ приготовления: перед готовкой замочить цыпленка в воде на 1 час. Затем замариновать его в смеси специй: карри, соль, тимьян, чеснок. Готовить в духовке при 160–180 °C до золотистой корочки. Горох бланшировать, пробить вместе со шпинатом и сливочным маслом, протереть через сито для более кремовой текстуры.

Для соуса лук карамелизировать на медленном огне до золотистого цвета, добавить кокосовое молоко и карри, пробить, процедить через сито.

Перед подачей обжарить цыпленка на сливочном масле до корочки. На тарелку выложить пюре из гороха, сверху положить цыпленка, полить соусом, украсить свежими стручками гороха и зеленью.

Салат с цыпленком, креветками и соусом из жженого лука

По рецепту бренд-шефа ресторана Tunguska (Красноярск) Николая Боброва

Ингредиенты:

помидоры черри — 30 г

огурец — 20 г

перец болгарский — 10 г

шпинат — 5 г

романо — 10 г

пармезан тертый — 5 г

тигровые креветки — 25 г

филе куриного бедра — 35 г

соус из жженого лука — 30 г

соль — щепотка

укроп — пару веточек

перец — по вкусу

Способ приготовления: огурец нарезать соломкой толщиной 0,5 см, перец болгарский — мелкой соломкой толщиной 2 мм, помидоры черри — пополам. Соединить овощи и зелень, перемешать. Креветки и филе бедра цыпленка посолить, поперчить и обжарить на гриле до готовности. На дно тарелки выложить соус, на соус — горкой перемешанные овощи с листьями, посыпать тертым пармезаном. Сверху — кусочки жареного цыпленка, разрезанные на два-три одинаковых куска, рядом — обжаренные креветки, разрезанные пополам.

Ингредиенты для соуса из жженого лука (на 1 л соуса):

яйцо куриное — 140 г

фреш лимона — 70 мл

рисовый уксус — 70 мл

растительное масло — 530 мл

соус терияки — 180 мл

зеленый лук — 700 г

горчица — 55 г

Способ приготовления: разделить яйца на белок и желток. Обжарить зеленый лук на гриле до появления черных полосок. Все ингредиенты, кроме лука и масла, смешать в блендере, затем тонкой струйкой при постоянном взбивании блендера ввести растительное масло. В готовую основу добавить жженый лук, еще раз пробить в блендере до однородной консистенции, протереть через сито.

Сациви с куриной грудкой

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По рецепту шеф-повара ресторана Mouflon Нарека Саргсяна

Ингредиенты:

грецкий орех — 250 г

куриный бульон — 400 г

чеснок — 6 г

хмели-сунели — 4 г

сухая аджика — 2 г

кориандр молотый — 3 г

сванская соль — 4 г

винный уксус — 6 г

соль — 4 г

Способ приготовления: для соуса сациви в блендере смешать измельченный орех, куриный бульон, очищенный чеснок, хмели-сунели, сухую аджику, молотый кориандр, сванскую соль и винный уксус. Необязательно доводить до однородной массы: в соусе должен чувствоваться грецкий орех. Затем добавить соль по вкусу.

Взять 1 кг сырой куриной грудки, завернуть в фольгу и потомить в духовке при низкой температуре примерно 2 часа. Потом разрезать куриную грудку на небольшие кусочки, перемешать в соусе сациви и оставить на пару часов. Блюдо подается в холодном виде. При подаче можно украсить листьями кинзы и зернами граната.

Кулебяка с курицей и грибами

По рецепту шеф-повара ресторана «Наштиле» (Сочи) Ильи Елефтериади

Ингредиенты:

тесто на пироги — 150 г

фарш куриный — 180 г

грибной соус со сморчками — 55 г

яйцо куриное — 1 шт.

сморчки сушеные — 5 г

Для теста:

молоко — 260 мл

дрожжи — 12 г

мука пшеничная — 450 г

соль — 10 г

желток куриный — 1 шт.

масло сливочное — 90 г

сахар — 50 г

Для фарша:

куриное бедро — 550 г

шампиньоны — 200 г

лук репчатый — 500 г

масло сливочное — 50 г

сливки 33 % — 100 мл

соль — 3 г

перец молотый — 2 г

сахар — 5 г

масло растительное — 50 мл

тимьян — 2 г

чеснок — 5 г

Способ приготовления: очистить курицу от жил и кожи, обжарить на растительном масле с добавлением тимьяна и чеснока. Когда фарш почти готов, добавить в него грибы и сливки. Томить на медленном огне до состояния аль денте.

Дрожжи замочить в теплом молоке. Соединить все сухие ингредиенты, перемешать, добавить дрожжи, желток, сливочное масло. Замесить тесто, оставить на 2 часа, затем промять еще раз. Выложить в форму слой теста, сверху слой фарша и закрыть слоем теста. Отправить в духовую печь на 20 мин. на 180 °C.

Для соуса: обжарить сморчки, добавить шампиньоны, сливки и пудру из грибов, предварительно измельчив сухие грибы в кофемолке. Достать кулебяку из духовой печи, разрезать пополам, полить соусом.

Цыпленок с трюфелем

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По рецепту шеф-повара Caffe Mandy's Александра Ермакова

Ингредиенты:

куриная грудка на коже — 210 г

трюфель — 3 г

масло трюфель — 5 мл

шампиньоны — 50 г

лук шалот —10 г

куриный бульон — 150 г

сливки — 50 мл

паста трюфельная — 10 г

петрушка — 3 г

чеснок — 2 г

мята — 2 г

масло сливочное — 10 г

масло топленое — 50 г

цедра лимона — 5 г

вода — 210 мл

соль — 10 г

сахар — 5 г

перец — 2 г

Способ приготовления: сделать раствор из соли и сахара. Воду нагреть до растворения соли, остудить. Залить рассолом курицу и оставить минимум на 5 часов. Затем обжарить на сковороде и довести до готовности в духовке при температуре 180 °C (примерно 15 минут).

Для соуса: обжарить мелко порезанные грибы с луком и чесноком, влить бульон, уварить наполовину. Затем добавить сливки и варить до желаемой консистенции. Добавить трюфельную пасту, соль, перец по вкусу.