Правда о шаурме: ростовский врач рассказала о пользе и вреде фастфуда

Ростовская область, 24 января 2023. DON24.RU. Быстро, вкусно, сытно – такими словами можно описать фастфуд. Его любят многие дети и взрослые, но при покупке хрустящей картошки или золотистых наггетсов то и дело появляются угрызения совести: вредно же. Как часто можно есть быструю еду, в чем ее вред и приносит ли хоть какую-то пользу шаурма, информационному агентству «ДОН 24» рассказала заведующая кафедрой здорового образа жизни и диетологии РостГМУ Ирина Дядикова.

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«В классическом представлении фастфуд – это гамбургер и картофель фри. Но сегодня фастфуд представляет собой достаточно широкий ассортимент блюд: лапша быстрого приготовления, пакетированные супы и пюре, быстрорастворимые каши, сухарики, чипсы и многое другое. Пользы от этих продуктов практически никакой. Единственное преимущество – это быстро и в ряде случаев сытно», – отметила доктор.

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Отношение к быстрой еде разное. Кто-то не мыслит жизни без хот-догов и жареной картошки, другие считают, что такие блюда несовместимы с хорошим самочувствием и нормальным весом. По мнению эксперта, перекусывать вредностями можно, но не часто.

«Стоит уточнить, что употребление фастфуда два-три раза в месяц не принесет особого вреда. Но его ежедневное употребление повлечет ряд проблем для организма. Высокая калорийность за счет быстрых углеводов и жиров приводит к ожирению. Большое количество трансжиров и вкусовых пищевых добавок, которые содержатся в фастфуде, по своей природе являются вредными для организма веществами. Большое содержание соли приведет к отекам, заболеваниям почек, колитам, гастритам, сердечно-сосудистым заболеваниям», – предупредила Ирина Дядикова.

Еще одна опасность фаст-фуда – влияние на репродуктивную систему. Из-за пищевых добавок нарушается выработка гормонов, что может оказать влияние не только на здоровье любителя гамбургеров, но и вызвать врожденные дефекты развития у его детей. Виной тому содержащиеся в продуктах быстрого приготовления фталаты.

«Фталаты – это химические соединения, они присутствуют в поливинилхлориде, используются в косметике и в продуктах питания. Большое количество их попадает в организм из жирных продуктов, молока, масла, хранящихся в пластик-пакетах, содержащих этот опасный токсин. Считается, что фталаты в организме подражают действию гормонов, тем самым нарушая их выработку», – пояснила врач.

От частого поедания фастфуда страдают зубы и кости, сердце и сосуды, поджелудочная железа и другие органы.

«Продукты, подвергшиеся жарению во фритюре, имеют высокую степень калорийности и содержат вредные трансжиры. Гамбургеры и бургеры, приправленные майонезными, сырными и томатными соусами, имеют высокий калораж и вредные для организма пищевые добавки. Каши, запаренные водой и не требующие варки, не принесут пользы, кроме высокой калорийности», – напомнила Ирина Дядикова.

Избежать искушения и не прийти на запах к ларьку с шаурмой поможет не только сила воли, но и подготовка – заранее упакованные в контейнер и захваченные с собой котлеты или мясо с овощами. Чипсы можно заменить запеченными кусочками моркови, тыквы, картошки и яблока, а наггетсы несложно приготовить дома, главное – использовать не много панировки и масла.

«Главное – желание оставаться здоровым. Сэкономим время, покупая фастфуд, – но потратим его же на восстановление здоровья», – отметила врач.

Отдельно она рассказала о любимой ростовчанами шаурме, которая может быть полезной, если приготовлена правильно.

«Это восточное блюдо фастфуда. Имеет полезные свойства за счет разнообразных овощей и мяса – необходимого белка. Но калораж, канцерогены от жарки, не всегда хорошие санитарные условия приготовления – это отрицательные свойства. Ученые рекомендуют есть шаурму не более одного раза в два месяца и не давать ее детям до трех лет», – рассказала диетолог.