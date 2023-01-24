Врач посоветовала сохранять привычный режим питания зимой

С приходом зимы у россиян меняется образ жизни. Отсутствие солнца, морозы, длинные новогодние праздники так или иначе сказываются на людях. Сервис правильного питания Level Kitchen с 12 по 19 января провел опрос, в котором участвовало 2,5 тысячи человек. Эксперты выяснили, как у россиян проходит режим «зимней спячки». Результаты исследования есть в распоряжении «Вестей Подмосковья».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Более 90% опрошенных признались, что зимой чувствуют перемены в образе жизни и питании, а порядка 8% не замечают за собой никаких изменений. Также каждый второй сказал, что стал питаться сытнее и калорийнее, либо заметил тягу к горячей пище и напиткам. Около 17% респондентов начали чаще есть сладкое и мучное, а 11% все реже употребляют фрукты и овощи. Каждый десятый ответил, что зимой он чаще ест незадолго до сна или ночью. Еще 8% опрошенных не могут придерживаться строгой диеты в зимнее время года, 5% признались, что начали пить больше алкоголя.

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Кроме того, 42% респондентов сообщили, что зимой они меньше гуляют на свежем воздухе. У четверти опрошенных сократилась продуктивность, 17% испытывают хронический недосып. Каждый десятый стал меньше уделять внимание спорту, 3% больше проводят времени за компьютером, и лишь 2% чувствуют прилив сил и энергии в зимний период.

Нутрициолог, диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова высказала свое мнение по поводу изменения образа жизни и питания россиян в холоднее время года. По её словам, зимой люди чаще всего набирают вес. Из-за морозов хочется есть чаще и больше — так заложено природой. Получается, что калорий становится больше, а их расход — меньше.

Чтобы избежать набора веса, надо корректировать свое питание. Избегать калорийной пищи, ограничить количество перекусов и следить за потреблением простых углеводов (конфеты, выпечка, десерты). Мещерякова советует зимой сохранять привычный режим питания — полноценный завтрак и обед, легкий ужин, 1-2 перекуса. Это поможет сохранить фигуру, особенно в период новогодних праздников.