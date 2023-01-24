Как нельзя хранить фрукты

Большинство людей невнимательно относятся к рекомендациям по хранению продуктов, в итоге получают испорченную пищу, которая становится непригодной еще до истечения срока годности. У разных типов фруктов есть определенные рекомендации по хранению, но есть и общие принципы, которые надо знать. О них — в материале “Рамблера”.
В одном месте нельзя хранить одновременно фрукты и овощи. Дело в том, что первые выделяют большое количество этилена, который способствует созреванию. Из-за этого овощи начинают зреть быстрее и в скором времени портятся.
Нельзя хранить в одном месте пригодные к употреблению плоды и заплесневелые плоды. Дело в том, что в таком случае пригодные к употреблению оказываются заражены плесенью, и спустя два дня она появляется и на других плодах. Если вы заметили, что в корзине с фруктами один из плодов был испорчен, то лучше сразу его утилизировать.
Если вы купили незрелый плод, то дозревать он должен при комнатной температуре. При этом, ни в коем случае нельзя его хранить в пластиковом пакете. Так влага во фрукте сохранится и он начнет плесневеть. Чтобы этого не произошло, упакуйте плод в бумажный пакет или заверните в газету.
Не все плоды пригодны для того, чтобы хранить их в холодильнике. Некоторые не переносят холодную и влажную среду, которая образовывается в холодильнике. Поэтому перед тем, как класть бананы на нижнюю полку, прочитайте, можно ли им там находиться. Так вы продлите свежесть и жизнь фруктам.