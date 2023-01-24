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1 час назад

Диетолог Мухина назвала способствующие росту мышц продукты

RT на русскомиещё 2

Диетолог Марият Мухина рассказала о продуктах, которые способствуют росту мышц.

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что одним из основных продуктов в рационе должны стать куриные яйца, поскольку в белке, например, содержится аминокислота лейцин, а желток богат цинком.

Что касается мяса, то эксперт советует употреблять нежирную говядину, куриное мясо.

Полезной Мухина назвала и нежирную треску, содержащую ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.

«Киноа также содержит углеводы с низким гликемическим индексом и необходимые для роста нервных волокон и рецепторов витамины группы В, лецитин, минералы, в том числе фосфор (в три раза больше, чем рис), железо (вдвое превосходит пшеницу), кальций, цинк», — добавила эксперт.

Еда,Марият Мухина,
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