Диетолог Марият Мухина рассказала о продуктах, которые способствуют росту мышц.
В беседе с Life.ru она выразила мнение, что одним из основных продуктов в рационе должны стать куриные яйца, поскольку в белке, например, содержится аминокислота лейцин, а желток богат цинком.
Что касается мяса, то эксперт советует употреблять нежирную говядину, куриное мясо.
Полезной Мухина назвала и нежирную треску, содержащую ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.
«Киноа также содержит углеводы с низким гликемическим индексом и необходимые для роста нервных волокон и рецепторов витамины группы В, лецитин, минералы, в том числе фосфор (в три раза больше, чем рис), железо (вдвое превосходит пшеницу), кальций, цинк», — добавила эксперт.