«Киноа также содержит углеводы с низким гликемическим индексом и необходимые для роста нервных волокон и рецепторов витамины группы В, лецитин, минералы, в том числе фосфор (в три раза больше, чем рис), железо (вдвое превосходит пшеницу), кальций, цинк», — добавила эксперт.