5 опасных продуктов, которые все обожают

К каким последствиям может привести увлечение любимыми «вкусняшками».
Конечно, прожить на одних салатах и отварных овощах очень сложно, поэтому каждый из нас срывается на вкусные, но не самые полезные продукты. Мы собрали топ продуктов, без которых многие слабо представляют свою жизнь и периодически злоупотребляют ими, чего делать точно не стоит, по мнению диетологов.
Ни один праздник не обходится без колбасной нарезки в том или ином виде, а многие салаты вообще трудно представить без консервированных продуктов. Несколько раз в год себе можно позволить «загулять» в обнимку со шпротами, однако превращать консервы в постоянных спутников в вашей жизни не стоит — велик риск нарушить работу многих органов в первую очередь желудка и почек.
Тут согласимся, полностью исключить шоколадные конфеты из жизни трудно. Тем не менее увлекаться коробками шоколада тоже не стоит — большое количество сахар само по себе опасно для организма. Минимальными последствиями вашей любви к шоколаду могут оказаться тошнота и обострение желудочных заболеваний. В самом неприятном случае можно заработать диабет и серьезные проблемы с кожей. Нужно ли вам это? Сомнительно.
Казалось бы, какой вред может нанести мясо, особенно если оно отварное? В больших количествах и при частом употреблении жирных сортов мяса есть вероятность посадить печень и желчный пузырь, которые просто не готовы к такой нагрузке. Если у вас уже есть проблемы с этими органами, откажитесь от жирного мяса и особенного в жареном виде.
Как выяснили диетологи, россияне все больше увлекаются острыми соусами. Сегодня есть выбор среди огромного количества брендов и видов острых приправ, однако, не всегда соусы оказываются качественными. Не будем забывать, что в готовых соусах содержится большое количество сахара и загустителей. Организму приходится прилагать большие усилия, чтобы справиться со всеми этими ингредиентами. Будьте внимательны и всегда смотрите на состав.
В каждом холодильнике есть место готовой пицце, пельменям или блинчикам, тут все ясно. Но стоит ли напоминать, что делать эти продукты частью своего постоянного рациона не стоит? Производители не всегда честно используют качественную продукцию для приготовления тех же пельменей. Да и добавки в полуфабрикатах не добавят вам здоровья. Подумайте об этом.