5 опасных продуктов, которые все обожают

К каким последствиям может привести увлечение любимыми «вкусняшками».

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Конечно, прожить на одних салатах и отварных овощах очень сложно, поэтому каждый из нас срывается на вкусные, но не самые полезные продукты. Мы собрали топ продуктов, без которых многие слабо представляют свою жизнь и периодически злоупотребляют ими, чего делать точно не стоит, по мнению диетологов.

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Копчености

Ни один праздник не обходится без колбасной нарезки в том или ином виде, а многие салаты вообще трудно представить без консервированных продуктов. Несколько раз в год себе можно позволить «загулять» в обнимку со шпротами, однако превращать консервы в постоянных спутников в вашей жизни не стоит — велик риск нарушить работу многих органов в первую очередь желудка и почек.

Шоколадные конфеты

Тут согласимся, полностью исключить шоколадные конфеты из жизни трудно. Тем не менее увлекаться коробками шоколада тоже не стоит — большое количество сахар само по себе опасно для организма. Минимальными последствиями вашей любви к шоколаду могут оказаться тошнота и обострение желудочных заболеваний. В самом неприятном случае можно заработать диабет и серьезные проблемы с кожей. Нужно ли вам это? Сомнительно.

Слишком жирное мясо

Казалось бы, какой вред может нанести мясо, особенно если оно отварное? В больших количествах и при частом употреблении жирных сортов мяса есть вероятность посадить печень и желчный пузырь, которые просто не готовы к такой нагрузке. Если у вас уже есть проблемы с этими органами, откажитесь от жирного мяса и особенного в жареном виде.

Острые соусы

Как выяснили диетологи, россияне все больше увлекаются острыми соусами. Сегодня есть выбор среди огромного количества брендов и видов острых приправ, однако, не всегда соусы оказываются качественными. Не будем забывать, что в готовых соусах содержится большое количество сахара и загустителей. Организму приходится прилагать большие усилия, чтобы справиться со всеми этими ингредиентами. Будьте внимательны и всегда смотрите на состав.

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