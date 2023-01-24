Шов на капюшоне: мясной рулет с неожиданной начинкой

Ингредиенты

Приготовление

На самом деле приготовление любого блюда начинается еще в магазине в тот самый момент, когда вы выбираете необходимые продукты. Выбору мяса нужно уделить особое внимание. Оно должно быть свежим, запах вкусным, внешний вид красивым, цвет нежным. Если есть малейшие сомнения, не берите. Понадобится относительно большой кусок, который вы сможете слегка отбить, а затем свернуть в рулет. А теперь начинаем.