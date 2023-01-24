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1 час назад

Почему оливки и маслины так сильно отличаются друг от друга, хотя растут на одном дереве

Ferra.ru

Знали ли вы, что на самом деле и маслины, и оливки - это плоды оливы европейской? Но почему тогда между ними настолько большая разница, в том числе по вкусу и внешнему виду.

Почему оливки и маслины так сильно отличаются друг от друга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Цвет плода оливы европейской зависит от его степени зрелости. Недозрелые плоды - это оливки, а созревшие - маслины. Кстати, именно поэтому оливки стерилизуют и консервируют, а маслины вялят, маринуют.

Кроме того, в консервах продаются почки всегда подкрашенные оливки, а не маслины. Понять это можно по наличию в их составе Е524 и Е579, по тому, что они продаются без косточки, а также по насыщенному чёрному цвету (у настоящий маслин - оттенок тёмно-фиолетовый).

А ещё во многих странах вообще нет маслин. На банках с подобными продуктами просто пишут Black oxidized olives, то есть «чёрные оксидированные оливки».

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