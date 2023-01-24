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31 минуту назад

Диетолог Гинзбург дал советы желающим избавиться от «вечернего жора»

Мослента

Советы желающим избавиться от «вечернего жора» дал в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он подчеркнул, что в усилении аппетита у человека к вечеру нет ничего странного, это естественно.

Диетолог дал советы желающим избавиться от «вечернего жора»
Фото: МослентаМослента

«Бояться этого не следует. Бороться тоже не советую. Особенно если вы из раза в раз проигрываете. Ставьте реальную задачу — съесть меньше, чем могли бы, и тем самым меньше себе навредить», — заявил эксперт.

Гинзбург посоветовал делить ужин на несколько частей.

«Например, первый раз перекусите перед уходом с работы, второй раз — уже дома, но тоже с расчетом, что часть второй порции можно будет съесть и попозже», — объяснил он.

Диетолог порекомендовал использовать некалорийные, но сытные грубый хлеб, крупы и овощи, а также гулять вечером на свежем воздухе, чтобы снизить аппетит и улучшить сон.

Еда,Михаил Гинзбург,
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