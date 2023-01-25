Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
3 часа назад

Диетолог рассказала, чем заменить кусок торта и конфеты

runews24.ru

Диетолог, врач-эндокринолог Полина Жаркова рассказала, почему нас так тянет на сладкое и чем можно заменить конфету или кусок торта. Об этом написал «АиФ».

Диетолог рассказала, чем заменить кусок торта и конфеты
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам эксперта, нет универсальной причины, которая объяснит, почему человеку хочется сладости. Основной является чувство голода или большие перерывы между приёмами пищи. Это также могут быть недосыпание, большие нагрузки, тренировки. Организму не хватает энергии, и он начинает требовать простые углеводы, сахар. Сладкое даёт большое количество калорий, быстро переваривается и всасывается.

Жаркова назвала ещё одну причину тяги к сладкому – человеку может не хватать полезных веществ. Например, он употребляет мало сложных углеводов – цельнозерновой хлеб, крупы долгого приготовления, макароны из твёрдых сортов пшеницы. Как пояснила эксперт, такие углеводы долго перевариваются и насыщают организм надолго. Они не вызывают резкого подъёма инсулина в крови. Желание съесть сладкое также может возникать из-за недостатка в рационе белков.

Кроме того, при расстройстве пищевого поведения. Например, человек заедает стресс, депрессию.

Полина Жаркова посоветовала, не бороться с желанием съесть сладости, если хочется. Важно контролировать количество и после вернуться к полноценному и здоровому питанию. Диетолог напомнила, что нужно следить за своими ощущениями во время еды, но сильно ограничивать себя тоже не стоит. Это может привести к срыву. В итоге человек съест намного больше.

Эндокринолог порекомендовала выбирать в качестве десерта тёмный шоколад, орехи, фрукты. Нужно есть медленно, чтобы не было переедания.

Полина Жаркова напомнила, что сладости могут привести к заболеваниям печени и нарушению метаболизма.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители