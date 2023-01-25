Диетолог рассказала, чем заменить кусок торта и конфеты

Диетолог, врач-эндокринолог Полина Жаркова рассказала, почему нас так тянет на сладкое и чем можно заменить конфету или кусок торта. Об этом написал «АиФ».

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По словам эксперта, нет универсальной причины, которая объяснит, почему человеку хочется сладости. Основной является чувство голода или большие перерывы между приёмами пищи. Это также могут быть недосыпание, большие нагрузки, тренировки. Организму не хватает энергии, и он начинает требовать простые углеводы, сахар. Сладкое даёт большое количество калорий, быстро переваривается и всасывается.

Жаркова назвала ещё одну причину тяги к сладкому – человеку может не хватать полезных веществ. Например, он употребляет мало сложных углеводов – цельнозерновой хлеб, крупы долгого приготовления, макароны из твёрдых сортов пшеницы. Как пояснила эксперт, такие углеводы долго перевариваются и насыщают организм надолго. Они не вызывают резкого подъёма инсулина в крови. Желание съесть сладкое также может возникать из-за недостатка в рационе белков.

Кроме того, при расстройстве пищевого поведения. Например, человек заедает стресс, депрессию.

Полина Жаркова посоветовала, не бороться с желанием съесть сладости, если хочется. Важно контролировать количество и после вернуться к полноценному и здоровому питанию. Диетолог напомнила, что нужно следить за своими ощущениями во время еды, но сильно ограничивать себя тоже не стоит. Это может привести к срыву. В итоге человек съест намного больше.

Эндокринолог порекомендовала выбирать в качестве десерта тёмный шоколад, орехи, фрукты. Нужно есть медленно, чтобы не было переедания.