Названы продукты, которые полезно есть в январе

В середине зимы многие чувствуют резкую нехватку витаминов. После новогодних каникул человеку необходимо чуть больше времени на выполнение повседневных задач, поскольку организм пребывает в сонном состоянии.

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Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, капуста поможет быстро взбодриться и восполнить запас минералов и витаминов. Специалисты советуют употреблять белокочанную, пекинскую, краснокочанную капусту, а также брокколи. Овощи отлично подходят для приготовления салатов и тушения.

В зимнем рационе обязательно должна быть морковь. В магазине лучше всего выбирать твердые и упругие овощи с закругленным носиком. Морковь может стать полезным перекусом или добавкой для супов и рагу.

Не стоит забывать про картофель, свеклу, редьку и лук. Все эти продукты укрепляют иммунитет. Тыква сохраняет полезные свойства даже зимой. Опытные хозяйки знают десятки рецептов запеканок, каш и крем-супов из этого плода.

По словам экспертов, консервированные помидоры содержат множество полезных веществ. При этом важно выбирать баночку с минимальным содержанием соли. Тем, кому не нравятся зимние помидоры, можно заменить их томатами черри.