Как отделить желток от белка: 4 хитрых способа

Каждой хозяйке хотя бы раз в жизни приходилось отделять белки от желтков. Порой это удается без труда, а порой занимает массу времени. К счастью, чтобы процесс точно не доставлял хлопот, существует несколько беспроигрышных лайфхаков. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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При помощи пластиковой бутылки

Разбейте яйца в плоскую тарелку или миску. Сдавите бока чистой и сухой пластиковой бутылки, поднесите ее горлышко вплотную к желтку и медленно разожмите. Желток сам поднимется по горлышку. После этой махинации вытолкнуть его можно будет, еще раз надавив на бутылку.

При помощи рук

Сложите одну ладонь лодочкой, разбейте в нее яйцо и слегка раздвиньте пальцы, чтобы белок просочился сквозь них. Немного покатайте желток в руке, а затем переложите его в емкость.

Другой вариант – разбить яйцо не в ладонь, а в миску, после чего желток нужно будет вычерпнуть рукой.

Чтобы не испачкать руки, можно воспользоваться перчатками.

При помощи воронки

Поставьте воронку над стаканом и разбейте яйцо внутрь. Подождите, пока белок стечет вниз. Чтобы ускорить процесс, слегка наклоняйте и крутите воронку.

При помощи сита