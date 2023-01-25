Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
4 часа назад

Пельмени, бешбармак и не только: как переводятся названия популярных блюд

Мира Маркина

Каждое блюдо отличается не только продуктами, входящими в его состав, и способом приготовления, но также уникальной историей происхождения. Обратившись к этой истории, можно узнать, почему то или иное блюдо называется именно так, а не иначе.

Пельмени, бешбармак и не только: как переводятся названия блюд
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Пельмени

Изначально пельмени считались блюдом народов, заселяющих северную Евразию. Название "пельмени" происходит от удмуртского слова "пельнянь" – "хлебное ухо".

Бешбармак

ru.123rf.com

Бешбармак считается национальным блюдом Казахстана и Кыргызстана. Это блюдо готовится из отварного теста, мяса и наваристого бульона. Название блюда означает "пять пальцев", потому что во времена, когда оно появилось у казахов и киргизов, бешбармак было принято есть руками.

Профитроли

Unsplash

Профитроли – это небольшие кулинарные изделия из заварного теста, которые подаются либо со сладкой начинкой, либо нет. Название лакомства заимствовано из французского языка и переводится как "маленькая награда".

Блюда, которые выгоднее купить, чем приготовить дома

Паэлья

Unsplash

Это блюдо из риса, шафрана, оливкового масла и разнообразных начинок зародилось в испанской провинции Валенсия. Традиционно паэлью готовят и подают прямо в сковороде. Неудивительно, что в переводе с валенсийского слово paella означает "сковорода".

Рахат-лукум

Unsplash

Создателем самой известной восточной сладости принято считать турецкого кондитера Хаджи Бекира. Однажды он представил свое творение на конкурсе необычных десертов для султана. Попробовав рахат-лукум, султан воскликнул:

"Сладость сердца моего! Вот какое удовольствие на вкус!".

В переводе с турецкого "рахат-лукум" означает "кусочки удовольствия". Но происходит само название от арабского rahat al-hulqum, что означает "удовольствие для неба".

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители