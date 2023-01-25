Пельмени, бешбармак и не только: как переводятся названия блюд

Каждое блюдо отличается не только продуктами, входящими в его состав, и способом приготовления, но также уникальной историей происхождения. Обратившись к этой истории, можно узнать, почему то или иное блюдо называется именно так, а не иначе.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Пельмени

Изначально пельмени считались блюдом народов, заселяющих северную Евразию. Название "пельмени" происходит от удмуртского слова "пельнянь" – "хлебное ухо".

Бешбармак

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Бешбармак считается национальным блюдом Казахстана и Кыргызстана. Это блюдо готовится из отварного теста, мяса и наваристого бульона. Название блюда означает "пять пальцев", потому что во времена, когда оно появилось у казахов и киргизов, бешбармак было принято есть руками.

Профитроли

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Профитроли – это небольшие кулинарные изделия из заварного теста, которые подаются либо со сладкой начинкой, либо нет. Название лакомства заимствовано из французского языка и переводится как "маленькая награда".

Паэлья

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Это блюдо из риса, шафрана, оливкового масла и разнообразных начинок зародилось в испанской провинции Валенсия. Традиционно паэлью готовят и подают прямо в сковороде. Неудивительно, что в переводе с валенсийского слово paella означает "сковорода".

Рахат-лукум

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Создателем самой известной восточной сладости принято считать турецкого кондитера Хаджи Бекира. Однажды он представил свое творение на конкурсе необычных десертов для султана. Попробовав рахат-лукум, султан воскликнул:

"Сладость сердца моего! Вот какое удовольствие на вкус!".