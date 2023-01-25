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1 час назад

Как выбрать качественное мороженое. Советы от Роспотребнадзора

Секрет Фирмы

Кто-то говорит, что в мороженом одна химия. Кто-то, что самое вредное обычно шоколадное. Другие предпочитают только «пломбир без добавок». В общем, выбрать правильное холодное лакомство наука не из простых. О том, опираясь на какие параметры это сделать, рассказали эксперты Роспотребнадзора.

Как выбрать качественное мороженое
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Прежде всего нужно внимательно изучить, что написано на этикетке. На упаковке должны быть указаны: состав, адрес и дата производства, срок и температура хранения, а также вес изделия. Мороженое с добавлением растительных жиров там будет обозначено как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».

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В зависимости от массовой доли молочного жира выделяют следующие виды мороженого: молочное — не более 7,5% молочного жира; сливочное, 8–11,5% молочного жира; пломбир — не менее 12% молочного жира; кисломолочное — не более 7,5% молочного жира; с заменителем молочного жира (смеси молочного и растительного жиров) — не более 12% молочного жира.

Наличие стабилизаторов в составе предусмотрено технологией производства, поскольку они позволяют продукту сохранять форму. Допускается использование таких натуральных стабилизаторов и загустителей как камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401).

Само мороженое должно быть окрашено равномерно. Чем выше процент жирности, тем желтее цвет. Цветные вкрапления могут находиться в продукте только если производитель слоями вносил несколько натуральных красителей, создающих запланированный рисунок.

Лакомство должно сохранять свою первоначальную форму, а его деформация говорит о том, что был нарушен режим хранения, то есть, скорее всего, оно подвергалось повторной заморозке.

Основным признаком такого нарушения на вкус бывает ощущение «песка» во рту, вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при значительном повышении температуры выше нуля. Такие процессы могут привести не только к эстетическим нарушениям, но и к расстройствам кишечника.

Еда,Роспотребнадзор,
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