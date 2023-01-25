Назван самый полезный для здоровья вид хлеба

Обычно те, кто следит за фигурой, стараются исключить хлеб из рациона. И, правда, хлеб с высокой степенью переработки, например, белый, ведет к увеличению веса. Однако существует вкусный, богатый клетчаткой вид хлеба, который, по мнению экспертов, можно есть регулярно и при этом терять вес: пророщенный хлеб. Эксперт по лечебному питанию, врач Эми Ли рассказала о его преимуществах, пишет американское издание She Finds.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Пророщенный хлеб

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Пророщенный хлеб готовится из зерен, которым дали прорасти в воде, прежде чем превратить в муку, объяснила Эми Ли. В результате получается хлеб с низким содержанием углеводов и калорий, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет сбросить несколько килограммов или просто оставаться здоровым в целом.

Продукт имеет низкий гликемический индекс и легко усваивается организмом, также помогает регулировать уровень сахара в крови. По словам эксперта, количество чистых углеводов в этом виде хлеба может составлять менее 10 граммов на ломтик.

Кроме того, пророщенный хлеб часто содержит орехи и семена, а также витамины и минералы, которые очень полезны.

Медик призвала внимательно отслеживать свежесть продукта. Хлеб из пророщенных зерен имеет достаточно короткий срок годности, и большинство людей хранят его в морозильной камере, чтобы избежать плесени.

Воздействие белого хлеба на здоровье

Пророщенный хлеб — особенно полезный выбор, если учесть альтернативные варианты. Белый хлеб, например, готовится из рафинированных углеводов и других обработанных ингредиентов, что делает его плохим вариантом для тех, кто заботится о своем здоровье.

— Белый хлеб содержит муку и сахар с высоким содержанием общего количества углеводов до уровня 20 граммов на ломтик. Часто его готовят с консервантами, пшеницей и соей, к которым у многих людей сейчас непереносимость и которые имеют побочные эффекты при высоком потреблении этих ингредиентов, — отметила специалист.

Регулярное употребление белого хлеба может привести к диабету второго типа, болезням сердца, ожирению и многому другому.