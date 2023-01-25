Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
10 минут назад

Назван самый полезный для здоровья вид хлеба

Вечерняя Москва

Обычно те, кто следит за фигурой, стараются исключить хлеб из рациона. И, правда, хлеб с высокой степенью переработки, например, белый, ведет к увеличению веса. Однако существует вкусный, богатый клетчаткой вид хлеба, который, по мнению экспертов, можно есть регулярно и при этом терять вес: пророщенный хлеб. Эксперт по лечебному питанию, врач Эми Ли рассказала о его преимуществах, пишет американское издание She Finds.

Назван самый полезный для здоровья вид хлеба
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Пророщенный хлеб

Видео дня

Пророщенный хлеб готовится из зерен, которым дали прорасти в воде, прежде чем превратить в муку, объяснила Эми Ли. В результате получается хлеб с низким содержанием углеводов и калорий, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет сбросить несколько килограммов или просто оставаться здоровым в целом.

Продукт имеет низкий гликемический индекс и легко усваивается организмом, также помогает регулировать уровень сахара в крови. По словам эксперта, количество чистых углеводов в этом виде хлеба может составлять менее 10 граммов на ломтик.

Кроме того, пророщенный хлеб часто содержит орехи и семена, а также витамины и минералы, которые очень полезны.

Медик призвала внимательно отслеживать свежесть продукта. Хлеб из пророщенных зерен имеет достаточно короткий срок годности, и большинство людей хранят его в морозильной камере, чтобы избежать плесени.

Воздействие белого хлеба на здоровье

Пророщенный хлеб — особенно полезный выбор, если учесть альтернативные варианты. Белый хлеб, например, готовится из рафинированных углеводов и других обработанных ингредиентов, что делает его плохим вариантом для тех, кто заботится о своем здоровье.

— Белый хлеб содержит муку и сахар с высоким содержанием общего количества углеводов до уровня 20 граммов на ломтик. Часто его готовят с консервантами, пшеницей и соей, к которым у многих людей сейчас непереносимость и которые имеют побочные эффекты при высоком потреблении этих ингредиентов, — отметила специалист.

Регулярное употребление белого хлеба может привести к диабету второго типа, болезням сердца, ожирению и многому другому.

Переход с хлеба высокой степени переработки на пророщенный сорт позволит дольше оставаться сытыми, предоставляя достаточное количество клетчатки, насыщая организм необходимыми питательными веществами.

Еда,Эми Ли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители