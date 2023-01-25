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43 минуты назад

Врач рассказала, почему полезно есть сыр

Российская Газета

Врач-гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В. Н. Мария Колесникова назвала полезные свойства сыра, а также отметила, что при его употреблении организм человека вырабатывает полезные эндорфины.

Врач рассказала, почему полезно есть сыр
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По словам специалиста, сыр поможет справиться с бессонницей и усталостью.

"Если неторопливо съесть небольшой кусочек за 30 минут до сна, организм сможет расслабиться, и вы заснете легко и в хорошем настроении", - рассказала Колесникова aif.ru.

При этом надо остерегаться плавленого сыра, так как он не относится к категории натуральных.

Кроме того, качественные сыры богаты витаминами и микроэлементами, в их состав входят: витамины А, С, Е, B12, рибофлавин, фосфор, селен, бета-каротин, цинк, йод, железо, медь, калий, кальций, жирорастворимый витамин D. Как предупреждает врач, не нужно съедать по 100 г этого лакомства ежедневно. Если соблюдать ограничения в употреблении этого продукта, то он будет полезен всем, заключила Колесникова.

Однако людям с непереносимостью лактозы стоит употреблять более выдержанные сорта сыра, поскольку они намного легче усваиваются.

Еда,Мария Колесникова,
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