5 необходимых для быстрого похудения продуктов

Чтобы эффективно сбрасывать вес, необходимо использовать качественные соусы для заправки салатов, считает диетолог Лаура Бурак. Она назвала пять важных для быстрого похудения продуктов в материале для Eat This, Not That!

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В первую очередь Бурак обратила внимание на яйца, из которых можно приготовить множество полезных блюд, например, омлеты и яичные маффины. Диетолог сослалась на исследование, согласно которому люди, предпочитающие завтракать яйцами, а не бутербродами, дольше чувствуют себя сытыми.

«Всегда держите в холодильнике несколько вариантов овощей, которые можно добавить в яичницу или приготовить в качестве гарнира», — продолжила Бурак.

Она добавила, что в овощах много клетчатки, которая продлевает ощущение сытости и положительно влияет на пищеварение.

Специалистка предупредила, что польза овощного салата может снижаться из-за неправильной заправки. Вместо готовых соусов Бурак предлагает использовать натуральную заправку из сока лайма или лимона, которую можно сделать самостоятельно.

Диетолог посоветовала заменить сладкое на фрукты, в частности, яблоки и груши.

«Исследование показало, что увеличение потребления фруктов в течение четырех лет положительно влияет на процесс похудения», — пояснила она.