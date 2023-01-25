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1 час назад

5 необходимых для быстрого похудения продуктов

Lenta.ru

Чтобы эффективно сбрасывать вес, необходимо использовать качественные соусы для заправки салатов, считает диетолог Лаура Бурак. Она назвала пять важных для быстрого похудения продуктов в материале для Eat This, Not That!

5 необходимых для быстрого похудения продуктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь Бурак обратила внимание на яйца, из которых можно приготовить множество полезных блюд, например, омлеты и яичные маффины. Диетолог сослалась на исследование, согласно которому люди, предпочитающие завтракать яйцами, а не бутербродами, дольше чувствуют себя сытыми.

«Всегда держите в холодильнике несколько вариантов овощей, которые можно добавить в яичницу или приготовить в качестве гарнира», — продолжила Бурак.

Она добавила, что в овощах много клетчатки, которая продлевает ощущение сытости и положительно влияет на пищеварение.

Специалистка предупредила, что польза овощного салата может снижаться из-за неправильной заправки. Вместо готовых соусов Бурак предлагает использовать натуральную заправку из сока лайма или лимона, которую можно сделать самостоятельно.

Диетолог посоветовала заменить сладкое на фрукты, в частности, яблоки и груши.

«Исследование показало, что увеличение потребления фруктов в течение четырех лет положительно влияет на процесс похудения», — пояснила она.

В заключение Бурак порекомендовала запастись высокобелковыми закусками, такими как греческий йогурт, творог, хумус и сыр твердых сортов.

Еда,
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