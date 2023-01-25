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1 час назад

Диетолог Соломатина предупредила о воспалении печени из-за хлеба с плесенью

Мария Каткова
Елена Соломатинаэксперт

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие проблемы могут возникнуть у людей, употребляющих хлеб с плесенью. Об этом сообщает "Москва 24".

Как рассказала Соломатина, после того, как человек употребит в пищу небольшое количество плесени, иммунная система справится с этим. Однако если хлеб был сильно испорчен, может произойти отравление. Как правило, оно сопровождается резью в животе, диареей и тошнотой.

Употребление плесневелого хлеба на регулярной основе может стать причиной проблем с печенью. Не исключено воспаление органа и появление рубцовой ткани.

"Когда идет очень большая нагрузка токсинов, ее клетки не справляются и в конечном итоге орган сам начинает повреждаться"
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Также проблемы могут возникнуть и с иммунной системой. Из-за плесени в организме она постоянно напряжена. Если такое происходит часто, система дает сбой.

Соломатина напомнила, что не стоит пытаться отрезать кусок хлеба с плесенью и употреблять остальную часть. Она все равно будет заражена. Диетолог посоветовала употреблять хлеб 2-3 суток после даты изготовления, а после смотреть на предмет плесени.

Почему хлеб в кухонном шкафу плесневеет

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью.

Еда,Видео,Елена Соломатина,
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