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1 час назад

Диетолог рассказала, в каких продуктах чаще всего встречаются паразиты

Москва24иещё 3

Паразитов чаще всего можно встретить в мясе, рыбе и зелени. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

В каких продуктах чаще всего встречаются паразиты
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Прежде всего это продукты животного происхождения, особенно свинина. В целом это те продукты, которые получены из животных, питающихся непонятно чем. Одно дело, когда они питаются травой, а другое – когда едят все подряд", – отметила специалист.

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Очень опасно есть непрожаренные шашлыки, особенно из свинины. Если шашлык обгорел снаружи и сыроват внутри, то это розовое мясо употреблять ни в коем случае нельзя. Понятно, что там вряд ли будет лежать видимый глазу паразит, но его личинки, которые мало заметны, мы вполне можем проглотить.

Елена Соломатина – врач-диетолог

Также риск заразиться паразитами высок при употреблении неправильно приготовленной речной рыбы. "Недостаточная термическая обработка может привести к дальнейшему развитию паразитарной инфекции", – предупреждает врач.

Опасной может быть и зелень с огорода, которую сложно промыть.

К примеру, зелень сначала удобряли навозом, а потом решили сорвать и съесть. Но одно дело – помыть помидоры, – это сделать легко, а другое дело – промыть какую-нибудь петрушку или салат. Это очень трудно, там все равно эти частички будут оставаться.

Елена Соломатина – врач-диетолог

При заражении паразитами у человека появляется усталость и снижается гемоглобин. Также может наблюдаться ослабление иммунной системы либо, наоборот, чрезмерное ее усиление в виде аллергии. Чтобы избежать заражения паразитами, специалист рекомендует употреблять хорошо термически обработанное мясо и рыбу.

Что касается зелени, то тут есть определенные правила. Сначала ее нужно замочить в емкости, после чего слить воду. Эту процедуру следует повторить несколько раз. Затем в воду можно добавить немного уксуса и снова прополоскать зелень в емкости, а потом и под краном.

Ранее были названы болезни, с которыми легко спутать заражение гельминтами. В частности, если паразит обосновался в мозге, могут наблюдаться проблемы с нервами, глазами или слухом. Если он находится в легких, то иногда речь может идти о похожих на бронхит симптомах. Кроме того, заражение гельминтами может маскироваться под несварение, цистит и варикоз.

Еда,Елена Соломатина,
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