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1 час назад

Диетолог Гинзбург назвал самый полезный овощ

Мослента

Самый полезный овощ назвал в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог Гинзбург назвал самый полезный овощ
Фото: МослентаМослента

«Если меня спросят, какой овощ самый полезный? Отвечу — капуста! Самая обычная, белокочанная, из ближайшей "Пятерочки"», — заявил он.

По словам специалиста, капуста богата аскорбиновой кислотой, фолатами, пищевыми волокнами и сернистыми соединениями — например, индол-3-карбинолом. «А если капуста квашеная, то еще и пробиотическими бактериями!» — отметил Гинзбург.

Благодаря всему перечисленному этот овощ обладает противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами, способностью сдерживать все возрастные болезни, в том числе сахарный диабет и атеросклероз.

«Доказано, что регулярное употребление капусты значительно снижает вероятность рака толстой и прямой кишки. А благодаря высокому содержанию фитоэстрогенов капуста сглаживает проявления климакса», — рассказал диетолог.

Гинзбург добавил, что капуста — низкокалорийный продукт: в 100 граммах содержится всего 10-15 калорий. «Получается, что это идеальный продукт для повседневного питания всех, кто хочет оставаться стройным, молодым и здоровым», — заключил он.

Еда,Михаил Гинзбург,
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