Диетолог Гинзбург назвал самый полезный овощ

Самый полезный овощ назвал в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Фото: Мослента Мослента

«Если меня спросят, какой овощ самый полезный? Отвечу — капуста! Самая обычная, белокочанная, из ближайшей "Пятерочки"», — заявил он.

По словам специалиста, капуста богата аскорбиновой кислотой, фолатами, пищевыми волокнами и сернистыми соединениями — например, индол-3-карбинолом. «А если капуста квашеная, то еще и пробиотическими бактериями!» — отметил Гинзбург.

Благодаря всему перечисленному этот овощ обладает противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами, способностью сдерживать все возрастные болезни, в том числе сахарный диабет и атеросклероз.

«Доказано, что регулярное употребление капусты значительно снижает вероятность рака толстой и прямой кишки. А благодаря высокому содержанию фитоэстрогенов капуста сглаживает проявления климакса», — рассказал диетолог.