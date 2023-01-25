Диетолог рассказала, какие напитки помогают справиться с бессонницей

Некоторые напитки могут помочь успокоиться и справиться с бессонницей. Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала, что выпить, чтобы быстрее уснуть.
«Поскольку напитки, которые мы потребляем, составляют большую часть нашего рациона, нам нужно тщательно подумать о том, что мы пьем и когда, особенно если мы изо всех сил пытаемся уснуть», – отметила Василиса Пономарева.
По словам диетолога, молоко – один из напитков, которые помогают уснуть. В нем содержится аминокислота триптофан, которая, попадая в организм, превращается в серотонин. Однако стоит помнить, что у некоторых людей есть непереносимость лактозы.
У ромашкового чая есть успокаивающий эффект, он снижает тревожность и расслабляет мышцы.
Еще одно средство – чай с мелиссой, он также снижает беспокойство, успокаивает и улучшает сон, передает Medikforum.ru.