Чем домашний компот полезен для здоровья

Врач-эндокринолог высшей категории, диетолог Елена Сюракшина рассказала о пользе домашнего компота.

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По её словам, домашний компот — полезный для кишечника продукт. Благодаря компоту укрепляется здоровье желудочно-кишечного тракта и всей пищеварительной системы. В компотах из сухофруктов, замороженных ягод или сезонных фруктов и ягод много полезных веществ и минералов.

Компоты делятся на три вида: классический, или узвар, консервированный и маседуан, или своего рода коктейль из бланшированных и свежих овощей, которые заливают ягодным сиропом.

Компот полезен для сердца и сосудов, его нужно пить худеющим мужчинам и тем, кто набирает мышечную массу. Врач отметила, что узвар из изюма, кураги или чернослива даёт защиту от анемии, потому что в этих сухофруктах высокий уровень железа.

В компотах много калия, магния и кальция, необходимых людям, испытывающим высокие ежедневные нагрузки.