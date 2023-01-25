Чем домашний компот полезен для здоровья

Врач-эндокринолог высшей категории, диетолог Елена Сюракшина рассказала о пользе домашнего компота.
По её словам, домашний компот — полезный для кишечника продукт. Благодаря компоту укрепляется здоровье желудочно-кишечного тракта и всей пищеварительной системы. В компотах из сухофруктов, замороженных ягод или сезонных фруктов и ягод много полезных веществ и минералов.
Компоты делятся на три вида: классический, или узвар, консервированный и маседуан, или своего рода коктейль из бланшированных и свежих овощей, которые заливают ягодным сиропом.
Компот полезен для сердца и сосудов, его нужно пить худеющим мужчинам и тем, кто набирает мышечную массу. Врач отметила, что узвар из изюма, кураги или чернослива даёт защиту от анемии, потому что в этих сухофруктах высокий уровень железа.
В компотах много калия, магния и кальция, необходимых людям, испытывающим высокие ежедневные нагрузки.
Компот на основе таких сухофруктов, как чернослив и курага, — это натуральное лёгкое слабительное средство, которое способствует мягкому очищению кишечника и является профилактикой запоров. Чтобы получить максимум эффекта, стоит не только пить жидкость, но и съедать варёные фрукты — так вы обеспечите организм полезной клетчаткой, которая нужна для правильной работы пищеварения. Елена Сюракшина Врач-эндокринолог высшей категории, диетолог