Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
57 минут назад

Чем домашний компот полезен для здоровья

Ferra.ru

Врач-эндокринолог высшей категории, диетолог Елена Сюракшина рассказала о пользе домашнего компота.

Чем домашний компот полезен для здоровья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По её словам, домашний компот — полезный для кишечника продукт. Благодаря компоту укрепляется здоровье желудочно-кишечного тракта и всей пищеварительной системы. В компотах из сухофруктов, замороженных ягод или сезонных фруктов и ягод много полезных веществ и минералов.

Компоты делятся на три вида: классический, или узвар, консервированный и маседуан, или своего рода коктейль из бланшированных и свежих овощей, которые заливают ягодным сиропом.

Компот полезен для сердца и сосудов, его нужно пить худеющим мужчинам и тем, кто набирает мышечную массу. Врач отметила, что узвар из изюма, кураги или чернослива даёт защиту от анемии, потому что в этих сухофруктах высокий уровень железа.

В компотах много калия, магния и кальция, необходимых людям, испытывающим высокие ежедневные нагрузки.

Компот на основе таких сухофруктов, как чернослив и курага, — это натуральное лёгкое слабительное средство, которое способствует мягкому очищению кишечника и является профилактикой запоров. Чтобы получить максимум эффекта, стоит не только пить жидкость, но и съедать варёные фрукты — так вы обеспечите организм полезной клетчаткой, которая нужна для правильной работы пищеварения. Елена Сюракшина Врач-эндокринолог высшей категории, диетолог

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители