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1 час назад

Можно ли пить кофе с молоком

Клео.Ру

Кофе с молоком - это напиток, который уже давно полюбился во всем мире. Однако встает логичный вопрос, можно ли пить кофе с молоком - насколько это вредно или полезно?

Можно ли пить кофе с молоком
Фото: Клео.руКлео.ру

Если пить кофе с молоком, то такой подход благоприятно скажется на вашем здоровье. Все дело в том, что молоко обогащает кофе необходимыми питательными веществами. Оно также снижает вредное воздействие самого кофе на желудочно-кишечный тракт. Поскольку высокие дозы кофеина может привести к повышению кислотности в желудке, то молоко и тут приходится как нельзя кстати.

Также добавление молока в кофе делает напиток более насыщенным и приятным на вкус. Добавление сливок или молока позволяет изменить привычный вкус кофе, тем самым придав ему больше разнообразия.

Важно! Хоть с молоком, хоть без, кофе стоит пить только после еды. Натощак усиливается пагубное воздействие на желудок и в целом на организм.

Кроме того, кофе с молоком богат витаминами и минералами, включая такие как: кальций, магний, протеин и многие другие. Если вы пьете кофе каждое утро, то молоко будет только на пользу. Ведь дополнительный протеин и кальций точно не будет лишними.

Шесть причин, почему стоит пить кофе с молоком

  • Кофе с молоком имеет более нежный вкус.
  • Молоко смягчает горький вкус кофе.
  • Молоко придает кофе ароматный запах.
  • Молоко делает кофе кремовым.
  • Молоко делает кофе более насыщенным полезными веществами. Напиток становится более калорийным.

Выводы

Теперь вы знаете, что можно пить кофе с молоком - это хороший вариант для завтрака. Ведь кофе оказывает смягчающее действие желудочно-кишечный тракт и сосуды. Кроме того, уменьшается действие кофейных кислот. Важно помнить основное правило - пить кофе следует после еды, а не натощак.

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