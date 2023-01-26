Кофе с молоком - это напиток, который уже давно полюбился во всем мире. Однако встает логичный вопрос, можно ли пить кофе с молоком - насколько это вредно или полезно?
Если пить кофе с молоком, то такой подход благоприятно скажется на вашем здоровье. Все дело в том, что молоко обогащает кофе необходимыми питательными веществами. Оно также снижает вредное воздействие самого кофе на желудочно-кишечный тракт. Поскольку высокие дозы кофеина может привести к повышению кислотности в желудке, то молоко и тут приходится как нельзя кстати.
Также добавление молока в кофе делает напиток более насыщенным и приятным на вкус. Добавление сливок или молока позволяет изменить привычный вкус кофе, тем самым придав ему больше разнообразия.
Важно! Хоть с молоком, хоть без, кофе стоит пить только после еды. Натощак усиливается пагубное воздействие на желудок и в целом на организм.
Кроме того, кофе с молоком богат витаминами и минералами, включая такие как: кальций, магний, протеин и многие другие. Если вы пьете кофе каждое утро, то молоко будет только на пользу. Ведь дополнительный протеин и кальций точно не будет лишними.
Теперь вы знаете, что можно пить кофе с молоком - это хороший вариант для завтрака. Ведь кофе оказывает смягчающее действие желудочно-кишечный тракт и сосуды. Кроме того, уменьшается действие кофейных кислот. Важно помнить основное правило - пить кофе следует после еды, а не натощак.