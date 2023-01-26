Кофе с молоком - это напиток, который уже давно полюбился во всем мире. Однако встает логичный вопрос, можно ли пить кофе с молоком - насколько это вредно или полезно?

Фото: Клео.ру Клео.ру

Если пить кофе с молоком, то такой подход благоприятно скажется на вашем здоровье. Все дело в том, что молоко обогащает кофе необходимыми питательными веществами. Оно также снижает вредное воздействие самого кофе на желудочно-кишечный тракт. Поскольку высокие дозы кофеина может привести к повышению кислотности в желудке, то молоко и тут приходится как нельзя кстати.

Также добавление молока в кофе делает напиток более насыщенным и приятным на вкус. Добавление сливок или молока позволяет изменить привычный вкус кофе, тем самым придав ему больше разнообразия.

Важно! Хоть с молоком, хоть без, кофе стоит пить только после еды. Натощак усиливается пагубное воздействие на желудок и в целом на организм.

Кроме того, кофе с молоком богат витаминами и минералами, включая такие как: кальций, магний, протеин и многие другие. Если вы пьете кофе каждое утро, то молоко будет только на пользу. Ведь дополнительный протеин и кальций точно не будет лишними.

Шесть причин, почему стоит пить кофе с молоком Кофе с молоком имеет более нежный вкус.

Молоко смягчает горький вкус кофе.

Молоко придает кофе ароматный запах.

Молоко делает кофе кремовым.

Молоко делает кофе более насыщенным полезными веществами. Напиток становится более калорийным.

Выводы