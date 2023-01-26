Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
19 минут назад

Диетолог Гинзбург перечислил вызывающие тревожность и депрессию продукты

Мослентаиещё 4

Продукты, частое употребление которые может вызывать депрессивные расстройства и тревожность, перечислил «Вечерней Москве» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург. Особо он выделил сахар и сахаросодержащие продукты — конфеты, торты, выпечку.

Диетолог перечислил вызывающие тревожность и депрессию продукты
Фото: МослентаМослента

«Людям, конечно, кажется, что съел сладкое — и мозги просветлели, но на самом деле, если у человека мозг сам по себе работает хорошо, ему не нужен дополнительный стимулятор в виде сахара», — уточнил он.

Кроме того, нейровоспаления в организме, приводящие к депрессии, может вызывать хлеб, картошка и рис, так как они быстро повышают уровень сахара в крови. Гинзбург объяснил, что после употребления этих продуктов хочется есть еще больше. У человека меняется система вознаграждения в мозге. Это заставляет радоваться пище и впадать в угнетение без нее, добавил эксперт.

«Трансжиры (маргарин, подсолнечное масло, колбасы, сардельки) увеличивают вероятность нарушения работы сосудов в головном мозге, которые могут стать причиной депрессивных расстройств», — сообщил Гинзбург.

Еда,Михаил Гинзбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители