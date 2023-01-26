Диетолог перечислил вызывающие тревожность и депрессию продукты

«Людям, конечно, кажется, что съел сладкое — и мозги просветлели, но на самом деле, если у человека мозг сам по себе работает хорошо, ему не нужен дополнительный стимулятор в виде сахара», — уточнил он.

Кроме того, нейровоспаления в организме, приводящие к депрессии, может вызывать хлеб, картошка и рис, так как они быстро повышают уровень сахара в крови. Гинзбург объяснил, что после употребления этих продуктов хочется есть еще больше. У человека меняется система вознаграждения в мозге. Это заставляет радоваться пище и впадать в угнетение без нее, добавил эксперт.