Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

5 простых способов сделать овсянку полезнее

Ferra.ruиещё 1

Овсянка – отличный вариант для завтрака. Каша богата питательными веществами и растворимой клетчаткой. Эксперты портала Eat this not that рассказали пять способов сделать овсянку ещё более полезной.

5 простых способов сделать овсянку полезнее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Молоко

Специалист по питанию отмечает, что молоко это отличный способ добавить в овсянку белка. Кроме этого, оно придаст блюду приятный сливочный вкус.

Греческий йогурт

Греческий йогурт также добавит в кашу белка, но организму может пригодиться и дополнительная порция кальция и других питательных веществ. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, могут быть полезны для кишечника, но для этого не следует слишком сильно нагревать йогурт.

Яйца

Два классических завтрака можно совместить, чтобы получить высококачественный белок, а также витамины B12, холин и множество других важных питательных веществ.

Творог

Это ещё одна богатая белком добавка к овсянке. Одним из преимуществ творога является медленная скорость усвоения содержащегося в нём казеина, это может помочь росту мышц и повышению метаболизма.

Орехи

Орехи не только разнообразят вкус каши, но и сделают её более сытной. Кроме этого, учёные выяснили, что лесные орехи положительно влияют на здоровье сердца и психику человека.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители