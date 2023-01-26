Сомелье рассказал, как выбрать хорошее вино

В настоящее время некачественные вина не допускаются на полки магазинов, так как отбором продукта занимаются категорийные менеджеры. Чтобы выбрать вино, которое понравится по вкусу, следует не экономить и обращать внимание на регион производства. Такой совет дал сомелье Денис Руденко.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам Руденко, если не опускаться в совсем низкий бюджет, а рассматривать вина стоимостью от 500 рублей, то можно быть уверенным в том, что в каждой бутылке находится хорошее и качественно сделанное вино.

При этом Руденко отметил, что вино может быть качественным, но человеку может не понравиться его вкус.

Чтобы выбрать вино себе по вкусу, сомелье советует запоминать свои предпочтения и в особенности обращать внимание на страну производства. Если понравилось вино какой-то страны, то, вероятнее всего, понравятся и другие вина из этого регион, передает РИАМО.

Ранее эксперты сообщили о повышении спроса на крепкие алкогольные напитки. Розничные продажи водки выросли на 5,6 процента, ликеро-водочных изделий крепостью выше 25 оборотов — на 27 процентов, передает издание argumenti.ru.