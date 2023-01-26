6 продуктов, которые ни в коем случае нельзя мыть

Пора пересмотреть свои кухонные привычки: некоторые из них опасны для здоровья! К примеру, «безобидное» промывание всех без исключения продуктов может быть рискованным мероприятием. В списке ниже — шесть продуктов, которые лучше держать от воды подальше.

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Курица

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Желание промыть сырую тушку вполне понятно, однако мытье курицы приносит больше вреда, чем пользы. Ученые из университета Северной Каролины провели эксперимент и выяснили: патогенные бактерии во время мытья попадают на чистую посуду, кухонный инвентарь, руки, в конце концов. Согласно докладу, у четверти людей, мывших птицу перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция. На поверхности сырой тушки немало бактерий, включая сальмонеллу. Способ «обезвредить» курицу, как и любую другую птицу, один: подвергнуть ее тепловой обработке, при которой мясо прогреется до 74 градусов. Так что вместо мытья будет практичнее слить первый бульон.

Красное мясо

Эксперты не рекомендуют мыть красное мясо по той же причине, что и курицу: мытье приводит к распространению бактерий на кухне. Существенная разница между мясом и птицей — в температуре обработки. Мясное блюдо станет безопасным только после нагревания до 145 градусов. В противном случае мясо может представлять серьезную опасность для здоровья. При необходимости удалите лишнюю влагу сухими салфетками, после чего тщательно вымойте руки с мылом.

Яйца

Мыть яйца заранее ни в коем случае нельзя! Их скорлупа твердая, но пористая. От проникновения бактерий внутрь яйцо защищает тонкий водонепроницаемый слой. Мытье только повредит защитный механизм и облегчит микробам жизнь.

Макароны

Привычка промывать макароны родом из прошлого, когда качество продукта оставляло желать лучшего. Некоторые хозяйки промывали их и до, и после варки — считалось, что это поможет избежать слипания. Опытные кулинары приходят в ужас от таких лайфхаков. Мытье негативно скажется на вкусе и внешнем виде пасты, а соус буквально сползет с нее. Все равно слипается? Выбирайте изделия из твердых сортов пшеницы и варите по инструкции на упаковке — качественным макаронам душ не нужен.

Грибы

Если речь идет о шампиньонах и вешенках из супермаркета, беспокоиться не о чем. Эти грибы выращены в закрытом грунте. Можно быстро промыть их под струей чистой воды. Однако важно знать, что грибы, как губка, впитывают воду. Поэтому замачивать их в водопроводной воде, и тем более пользоваться моющими средствами, категорически нельзя. В случае сильного загрязнения поврежденные части нужно срезать. Если рецепт не предполагает термической обработки, рекомендуется ошпарить грибы кипятком. Дикорастущие грибы сами по себе опасны из-за риска отравления. Но к ним применимы аналогичные правила: максимум сухой чистки и обязательная термическая обработка.

Репчатый лук