Как выбрать хорошее вино: ответ сомелье

На винах не следует экономить, а также необходимо обращать внимание на регион производства. Об этом рассказал винный эксперт, преподаватель школы сомелье Денис Руденко.

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«Вино может вам не понравиться. Это связано с характеристиками самого вина как продукта очень разнопланового, которое производится в разных странах, разных сортов. Вино может быть сделано очень хорошо, но просто не на ваш вкус», – подчеркнул сомелье.

Речь идет о винах стоимостью от 500 рублей. В этом случае можно быть уверенным в том, что в каждой бутылке находится качественное вино.

По словам Руденко, чтобы выбрать вино себе по вкусу, стоит запоминать свои предпочтения и в особенности обращать внимание на страну производства. Сомелье подчеркивает, что если вам понравился напиток из какой-то страны, то, скорее всего, понравятся и другие вина этого региона, передает РИАМО.