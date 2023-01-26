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2 часа назад

Как сделать бульон прозрачным: лайфхак от шеф-повара

Мира Маркина

Первое блюдо может быть не только невероятно вкусным, но и эстетически красивым. Как этого добиться, на своем YouTube-канале рассказал шеф-повар Константин Ивлев.

В бульонах из мяса птицы, баранины или говядины присутствует небольшое количество белковой взвеси, которая делает его мутным. Чтобы избавиться от нее, вам понадобится сырой белок одного куриного яйца. Что делать с ним, смотрите в видео.

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В комментариях пользователи поделились еще несколькими способами по «очищению» бульона.

  • Можно добавить в суп холодную воду и подождать, когда он снова закипит. В этот момент следует собрать пенку ложкой-шумовкой.
  • Использовать метод «двойного кипячения»: положить мясо в кипяток, поварить его от пяти до десяти минут, затем слить эту воду и наполнить кастрюлю снова. Второй бульон без примеси крови будет прозрачным.
  • Перед закладкой мяса добавить репчатую луковицу и варить суп на медленном огне.

Смотрите также видео о том, как приготовить идеальный печеночный паштет.

Еда,Видео,Константин Ивлев,
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