Как сделать бульон прозрачным: лайфхак от шеф-повара

Первое блюдо может быть не только невероятно вкусным, но и эстетически красивым. Как этого добиться, на своем YouTube-канале рассказал шеф-повар Константин Ивлев.
В бульонах из мяса птицы, баранины или говядины присутствует небольшое количество белковой взвеси, которая делает его мутным. Чтобы избавиться от нее, вам понадобится сырой белок одного куриного яйца. Что делать с ним, смотрите в видео.
В комментариях пользователи поделились еще несколькими способами по «очищению» бульона.
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