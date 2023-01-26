Гастроэнтеролог рассказал, чем опасны несезонные ягоды

Употребление несезонных ягод может привести к вздутию живота и другим неприятным последствиям. Об этом Москве 24 рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
По словам эксперта, обычно несезонные ягоды выращивают в теплицах.
"Если грунт бедный, а обычно в теплице грунт бедный на всякие микроэлементы, то полезных веществ в ягоде будет мало. Грубо говоря, мы едим не ягоды, а мочалку с водой", – подчеркнул Вялов.
Гастроэнтеролог также предупредил, что такое угощение может ухудшить работу кишечника. В теплицах зачастую используют большое количество азотистых удобрений, чтобы ягоды быстрее зрели, объясняет эксперт.
В этих ягодах может быть потенциально больше азота, чем в грунтовых. Чаще всего это будет вызывать избыточный бактериальный рост в кишечнике, вздутие, метеоризм и диарею.
Сергей Вялов – кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог
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