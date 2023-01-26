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1 час назад

Ксения Бородина пожаловалась на строгую диету

Газета.Ruиещё 1

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в социальных сетях о своей строгой диете. Бородина призналась, что ей "ничего нельзя есть". По словам звезды, тренер посоветовал ей употреблять только мясо, рыбу, курицу и авокадо. Больше всего ведущая переживает за то, как теперь жить без сладкого. Она отметила, что не представляет свою жизнь без данных продуктов. Бородина посетовала, что на днях попробовала вкусные слоенные палочки, которые теперь не может найти. "Но может оно и к лучшему, если я их не найду. Потому что сладкое мне есть нельзя", - поделилась звезда. Также тренер ведущей попросил ее фотографировать еду. "Да какой там, только принесли, успевай рот открывать", - пошутила теледива. Ранее Бородина заявила, что Ольга Бузова "ей больше не коллега".

Ксения Бородина пожаловалась на строгую диету
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Еда,Ксения Бородина,Ольга Бузова,
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