Даже зимой: сколько можно есть мороженого

Мороженое здоровым людям не навредит даже зимой, но лучше не съедать больше двух порций в неделю. Об этом пишет портал здоровое-питание.рф со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

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«Людям с хроническими заболеваниями по поводу употребления жирного и сладкого, например мороженого, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом», – приводит источник ее слова.

При выборе сладкого лакомства доктор рекомендовала обращать внимание на состав продукта – чем он проще, тем лучше. Хорошо есть мороженое с ягодами или фруктами, а от добавки в виде сиропа, печенья или вафель лучше отказаться. Они могут сильно повысить калорийность продукта.