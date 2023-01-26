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30 минут назад

Даже зимой: врач рассказала, сколько можно есть мороженого

Don24.ru

Мороженое здоровым людям не навредит даже зимой, но лучше не съедать больше двух порций в неделю. Об этом пишет портал здоровое-питание.рф со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

Даже зимой: сколько можно есть мороженого
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Людям с хроническими заболеваниями по поводу употребления жирного и сладкого, например мороженого, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом», – приводит источник ее слова.

При выборе сладкого лакомства доктор рекомендовала обращать внимание на состав продукта – чем он проще, тем лучше. Хорошо есть мороженое с ягодами или фруктами, а от добавки в виде сиропа, печенья или вафель лучше отказаться. Они могут сильно повысить калорийность продукта.

Кроме того, врач посоветовала в день употребления мороженого не есть других жирных и калорийных продуктов.

Еда,Антонина Стародубова,
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