Продукты, богатые клетчаткой: список, польза для организма

Первое, на что чаще всего обращают внимание те, кто решил наладить правильное питание, – это калорийность рациона. Более продвинутые стараются соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. А самые опытные приверженцы здорового образа жизни следят за количеством клетчатки в рационе.

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В чем польза клетчатки и как увеличить ее содержание в рационе «Рамблеру», рассказала эксперт – врач-диетолог Асият Хачирова.

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Что такое клетчатка

Клетчатка – это пищевые волокна, которые содержатся в растительной пище. Чем грубее продукт, тем больше в нем волокон. Химически клетчатка относится к сложным углеводам, но на практике получается так, что эти углеводы организмом не усваиваются. Тем не менее без клетчатки сложно представить себе рацион здорового человека.

Виды пищевых волокон

Нерастворимая клетчатка

Такие пищевые волокна покидают организм практически в неизменном в виде. Они нужны для того, чтобы «прочистить» кишечник.

Растворимая клетчатка

Эти пищевые волокна также не перевариваются в организме, но растворяются в воде, превращаясь в своего рода желе, которое служит пищей для полезных бактерий в кишечнике, способствует размягчению каловых масс и улучшает опорожнение кишечника.

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В чем польза клетчатки

У клетчатки есть важные преимущества:

Улучшение перистальтики кишечника,

Питание полезных бактерий, от которых в том числе зависит и уровень иммунитета человека,

Выведение вредных веществ,

Замедление всасывания жиров и углеводов, что способствует снижению в крови уровня сахара и холестерина,

Чувство насыщения, препятствуещее перееданию;

Улучшение чувствительности к инсулину;

Предотвращение дивертикулита (выпячивание-«мешочек» в кишечнике, где застревает пища).

«Польза клетчатки была доказана в ходе клинических исследований. Было выявлено снижение смерти от сердечно-сосудистых заболеваний до 30 процентов с увеличением клетчатки в рационе человека. Но прежде всего клетчатка — это здоровое опорожнение кишечника и здоровье микробиоты кишечника».

Хачирова Асият врач-кардиолог, диетолог-консультант

Также считается, что люди, в рационе которых содержится больше клетчатке, меньше подвержены депрессиям.

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Сколько клетчатки должно поступать в организм каждый день

По разным данным, организм должен получать от 25 до 40 граммов клетчатки ежедневно.

«Согласно международным рекомендациям по питанию, необходимо употреблять не менее 5 порций фруктов и овощей в день. Из них три порции уходят на овощи, две — на фрукты. Причем важно соблюдать правило радуги, когда вы употребляете овощи и фрукты разных цветов. Клетчатка должна составлять 30 граммов в день, но измерить ее очень трудно».

Хачирова Асият врач-кардиолог, диетолог-консультант

Как увеличить содержание овощей в рационе

На количество клетчатки в том или ином продукте совершенно никак не влияет способ его приготовления. Это позволяет значительно разнообразить рацион, просто экспериментируя с различными способами термической обработки. Можно тушить, жарить, запекать, готовить на пару и так далее.

«Чтобы увеличить количество клетчатки в рационе, нужно добавить овощи и фрукты. Причем надо питаться по методу тарелки. По этому методу, доля овощей должна составлять половину тарелки в абсолютно различных видах приготовления: сырые, тушеные, запеченные». Хачирова Асият врач-кардиолог, диетолог-консультант

Асият Хачирова напоминает, что клетчатка содержится в овощах, фруктах, бобовых, семечках, орехах. Но основным источником эксперт считает овощи и фрукты.

Список продуктов, богатых клетчаткой (на 100 граммов продукта)