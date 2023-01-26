Гастроэнтеролог рассказала о способности рябины снижать холестерин

Эту ягоду в своих стихах регулярно вспоминают поэты. Правда, остальные россияне о ней, похоже, подзабыли. А зря. И красная, и черноплодная рябины по-своему уникальны и полезны для здоровья. О том, в чём ценность этой ягоды, «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог Вера Самсонова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, люди едят ягоды рябины с древних времён. Существуют два варианта рябины — привычная всем красная и черноплодная, которую также называют аронией. Оба этих варианта полезны, а ограничений почти нет. Рябину нельзя есть тем, у кого обострилась язва, нарушена свёртываемость крови, есть гастрит с повышенной кислотностью, диарея или тромбофлебит. Также ягодки лучше употреблять с осторожностью тем, у кого понижено давление, — оно может ещё больше упасть.

Если регулярно есть черноплодку, то можно понизить уровень «плохого» холестерина, опустить артериальное давление, взять под контроль сахарный диабет. Также ягоды полезны для зрения, профилактики атеросклероза, при запорах.

Но и это ещё не всё. Черноплодная рябина обладает спазмолитическим, противовоспалительным и желчегонным эффектом. Также ягоды помогут при отравлении и интоксикации алкоголем.

Не отстаёт по пользе и традиционная рябина. Благодаря каротиноидам она помогает в борьбе за отменное зрение. Ещё красную рябину используют как общеукрепляющее средство после инфекций, при астении, стрессах и высоких нагрузках.

Красная рябина обладает кровоостанавливающим эффектом и помогает в восстановлении целостности сосудистой стенки. У неё также есть мочегонное, послабляющее, потогонное и желчегонное действие. Полезна рябина и при проблемах с щитовидкой, почками, печенью и сахарном диабете. В общем, почти кладезь витаминов.