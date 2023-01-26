Россиянам рассказали, можно ли есть просроченные продукты

В России на пищевых продуктах появится электронная маркировка, которая будет включать срок годности товара. Нововведение коснется продуктов для детей, молочной продукции, питьевой воды и слабоалкогольных напитков. Глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ оценил эту систему, а также рассказал, можно ли есть просроченные продукты.

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«Мы считали, что необходимо внести в эти коды данные о сроке годности продукта. Это существенно помогло бы потребителям не приобретать просроченные продукты и отбило бы охоту у торговцев менять маркировку на продуктах», – отметил Петр Шелищ.

Шелищ напомнил, что продавать просроченную продукцию запрещено законом в России. Товары часто залеживаются на складах, и их приходится утилизировать, а отдавать бесплатно нуждающимся невыгодно, потому что придется платить НДС, передает «Общественная служба новостей».

Эксперт также добавил, что как правило, формируя срок годности, на производстве закладывают определенный запас времени, в которое будут обеспечиваться полезные свойства. Но сразу после истечения этого срока отравиться нельзя. По словам специалиста, главную роль играют условия хранения продукта.