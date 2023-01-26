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42 минуты назад

Россиянам рассказали, можно ли есть просроченные продукты

РИА "ФедералПресс"

В России на пищевых продуктах появится электронная маркировка, которая будет включать срок годности товара. Нововведение коснется продуктов для детей, молочной продукции, питьевой воды и слабоалкогольных напитков. Глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ оценил эту систему, а также рассказал, можно ли есть просроченные продукты.

Россиянам рассказали, можно ли есть просроченные продукты
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мы считали, что необходимо внести в эти коды данные о сроке годности продукта. Это существенно помогло бы потребителям не приобретать просроченные продукты и отбило бы охоту у торговцев менять маркировку на продуктах», – отметил Петр Шелищ.

Шелищ напомнил, что продавать просроченную продукцию запрещено законом в России. Товары часто залеживаются на складах, и их приходится утилизировать, а отдавать бесплатно нуждающимся невыгодно, потому что придется платить НДС, передает «Общественная служба новостей».

Эксперт также добавил, что как правило, формируя срок годности, на производстве закладывают определенный запас времени, в которое будут обеспечиваться полезные свойства. Но сразу после истечения этого срока отравиться нельзя. По словам специалиста, главную роль играют условия хранения продукта.

Также Петр Шелищ подчеркнул, что если просроченный товар попробовать или съесть, то уже нельзя будет предъявлять продавцам претензии.

Еда,Петр Шелищ,
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