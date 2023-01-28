Как правильно выбрать качественную тушенку

Многие любят полакомиться мяском, но выбрать действительно качественный продукт сейчас весьма сложно. Эксперт ведомства Екатерина Головкова рассказала, как определить, что стоит покупать, а что нет.

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Она посоветовала способы для определения количества мяса в банке, ведь часто там оказываются только жир и вода. Также она сообщила, как определить лучший сорт продукта.

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«Чтобы понять, сколько в тушёнке мяса, обратите внимание на содержание белков и жиров, указанное на этикетке. В качественной тушёнке примерно 16–17 г белков на 100 г продукта и столько же жиров. Если же белков в тушёнке меньше, а жиров больше, значит, там слишком много жира и очень мало мяса. Такой продукт лучше не брать», — рассказала она.

Сейчас выпускают тушёнку высшего и первого сортов. Для высшего сорта используют свежую говядину с долей жировой и соединительной ткани не более 6%. А вот для первого допускается доля жира и соединительных тканей до 14%.

Специалист посоветовала выбирать консервы с надписью «говядина тушеная». Если на ней написано «тушёнка», то можно попасть на некачественный продукт.

«ГОСТ 5284-84 строго регламентирует состав «говядины тушеной» – крупные куски волокнистого мяса с добавлением приправ (лука, черного перца, соли и лаврового листа). ТУ позволяют производителям изменять рецептуру по своему усмотрению. Наличие добавок в виде растительного белка, муки или крахмала и других посторонних ингредиентов говорит об очень низком качестве продукта», — отметила эксперт.

Также Головкова посоветовала обращать внимание на место производства.

Лучше покупать продукты, выпущенные в известных животноводческих регионах страны.

Также лучше не брать самые дешёвые продукты: помните, что для выпуска одной консервы весом 300 г нужно 500 г свежего мяса.

«Стеклянная банка позволяет разглядеть содержимое и визуально оценить его качество, увидеть, сколько в консервах жира, а сколько мяса. Металлическая банка более прочная, однако вмятины на боках бывают небезобидны: внутренняя поверхность банки может быть повреждена и из нее могут выделяться токсичные вещества», — предупредила эксперт.