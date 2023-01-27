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2 часа назад

Гастроэнтеролог рассказал, почему не стоит есть несезонные ягоды

Мир24

Употребление в пищу несезонных ягод может привести к вздутию живота и другим неприятным последствиям. Об этом заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, сообщает «Москва 24».

Почему не стоит есть несезонные ягоды
Фото: Мир24Мир24

Эксперт отметил, что чаще всего несезонные ягоды выращиваются в теплицах.

«Если грунт бедный, а обычно в теплице грунт бедный на всякие микроэлементы, то полезных веществ в ягоде будет мало. Грубо говоря, мы едим не ягоды, а мочалку с водой», – подчеркнул специалист.

Вялов предупредил, что такое лакомство может ухудшить работу кишечника. Дело в том, что в теплицах нередко используется большое количество азотистых удобрений, которые ускоряют процесс созревания ягод. Потенциально в них может быть больше азота, чем в ягодах, выращенных в открытом грунте, что может стать причиной избыточного бактериального роста в кишечнике, вздутия, диареи и метеоризма, заключил специалист.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что зимой многие овощи и фрукты теряют свои полезные свойства, становясь либо безвкусными, либо даже вредными для здоровья. По словам специалиста, лучше всего зимой сохраняют свои полезные свойства картофель, свекла, морковь, репа и лук.

Еда,
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