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29 минут назад

Яйца, брокколи, чеснок: в Роскачестве назвали продукты, которые не сочетаются с вином

Вечерняя Москва

Хуже всего с вином сочетаются такие продукты, как брокколи, брюссельская капуста и чеснок. Об этом рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Продукты, которые не сочетаются с вином
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Брюссельская капуста имеет в составе сероорганические соединения, из-за которых появляется привкус земли и ореховые оттенки, которые не лучшим образом сочетаются с вином. Аналогично с чесноком и брокколи", — сказала она.

Помимо этого, с вином плохо сочетаются спаржа, соевый соус и яйца. В первом случае продукт можно обжарить в масле или подать соусом, что избавит человека от металлического привкуса. Яйца подойдут только с кислотными игристыми винами. А соевый соус значительно усложнит выбор напитка из-за кисло-солено-сладковатого вкуса, передает РИА Новости.

Накануне эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества рассказали об опасности перевода денег на карту физлицам. Они предупреждают, что закон о защите прав потребителей работает только в том случае, если речь идет о взаимоотношениях физического лица-потребителя и индивидуального предпринимателя или организации.

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