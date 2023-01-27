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48 минут назад

Нутрициолог Гончар перечислила полезные виды рыбы

Мира Маркина

Для здоровья полезнее всего треска, пикша, сельдь, камбала и сардины. Об этом "Известиям Мордовии" рассказала нутрициолог Ната Гончар.

Нутрициолог Гончар перечислила полезные виды рыбы
Фото: PxherePxhere

В этих видах рыбы много белка, Омега-3 и жирных кислот. Кроме того, в них в разы меньше накапливается свинца и ртути. Поскольку морскую рыбу вылавливают далеко от берега, она более экологически чистая.

С речной рыбой лучше быть аккуратнее, предупредила Ната Гончар: есть риск заразиться паразитами. Для диетического меню подойдут умеренно жирные сорта: горбуша, лосось, форель, кета, сазан и карп.

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