Нутрициолог Гончар перечислила полезные виды рыбы

Для здоровья полезнее всего треска, пикша, сельдь, камбала и сардины. Об этом "Известиям Мордовии" рассказала нутрициолог Ната Гончар.
В этих видах рыбы много белка, Омега-3 и жирных кислот. Кроме того, в них в разы меньше накапливается свинца и ртути. Поскольку морскую рыбу вылавливают далеко от берега, она более экологически чистая.
С речной рыбой лучше быть аккуратнее, предупредила Ната Гончар: есть риск заразиться паразитами. Для диетического меню подойдут умеренно жирные сорта: горбуша, лосось, форель, кета, сазан и карп.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как нельзя готовить рыбу.