Нутрициолог Гончар перечислила полезные виды рыбы

Для здоровья полезнее всего треска, пикша, сельдь, камбала и сардины. Об этом "Известиям Мордовии" рассказала нутрициолог Ната Гончар .

В этих видах рыбы много белка, Омега-3 и жирных кислот. Кроме того, в них в разы меньше накапливается свинца и ртути. Поскольку морскую рыбу вылавливают далеко от берега, она более экологически чистая.