Диетолог заявила, что каша на завтрак – одна из девяти вредных пищевых привычек

Есть несколько пищевых привычек людей, которые можно назвать вредными. Так, по словам практикующего врача-диетолога, члена Национального общества диетологов Оксаны Выдря, одна из них – это есть кашу на завтрак. Когда-то это действительно считалось полезным, говорит специалист. Но сегодня выбор, что съесть на завтрак, гораздо богаче, да и каша уже не та, уверена врач.

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Поэтому Выдря рекомендует разнообразить рацион яйцами с лососем, авокадо или творогом.

Еще одна вредная привычка – есть много хлеба. Диетолог рассказала, что белый хлеб содержит пустые калории, повышающие уровень сахара и инсулина. Помимо прочего, такой хлеб вредит микрофлоре кишечника.

Гастроэнтеролог Александр Яковлев вовсе причислил к вредным пищевым привычкам употребление газированной воды. По словам специалиста, такая вода насыщена углекислым газом, поэтому стимулирует выработку соляной кислоты и вредит ЖКТ.