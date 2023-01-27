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1 час назад

Как приготовить идеальный скрэмбл: три лайфхака

Мария Каткова

Скрэмбл — идеальный вариант блюда на завтрак для тех, кто устал от яичницы, омлета или других вариаций яиц. Однако это блюдо точно не подойдет худеющим, так как готовится оно на большом количестве сливочного масла. Тем не менее, побаловать себя этим блюдом раз в неделю можно. Не у всех скрэмбл получается идеальным из-за текстуры. Есть несколько лайфхаков, которые помогут вам приготовить его, и они — в материале “Рамблера”.

Как приготовить идеальный скрэмбл: три лайфхака
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Используйте больше сливочного масла

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Количество сливочного масла в рецептах скрэмбла опционально, но чаще всего называется от 10 до 20 грамм. Не бойтесь добавить больше сливочного масла, на три яйца можно брать от 30 до 50 грамм.

Дело в том, что именно сливочное масло создает нежный вкус скрэмблу, а также делает его текстуру немного влажной. Кажется, что яйца остались немного сырыми, но на самом деле это не так. Кроме того, большое количество масла не позволит яйцам пригореть к сковороде и избавит вас от бесконечного замачивания посуды.

Готовьте скрэмбл не больше двух минут

Скрэмбл должен готовиться очень быстро. Буквально выливаете его на сковороду, немного помешиваете и готово. Некоторые хозяйки готовят скрэмбл дольше, так как боятся сырых яиц. Не стоит так делать, иначе у вас получатся обычные комки, как будто вы покрошили уже готовый омлет. Такой скрэмбл будет невкусным. Более того, не надо накрывать его крышкой —- так блюдо точно утратит всю текстуру и уникальный вкус.

Подавайте в той же посуде, в которой готовили

Купите себе небольшую сковороду, в которой вы будете готовить завтраки, или несколько маленьких. Готовьте скрэмбл прямо в ней. Если у вас большая семья, то можно сделать по-другому: купите большую и красивую сковороду, готовьте в ней блюда на завтрак и ставьте на стол, а ваша семья пусть разбирает нужную порцию сама.

Рецепт вкусной и хрустящей картошки фри без жарки в масле

Скрэмбл нужно подавать в той сковороде, в которой его приготовили. Это делает его вкус более насыщенным. В сковороду можно положить дополнительные ингредиенты. Часто скрэмбл подают с сосисками, ветчиной, сыром или кусочками красной рыбы и авокадо. Дайте волю фантазии и у вас будет действительно красивый завтрак, который еще и понравится по вкусу даже самым привередливым членам семьи.

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