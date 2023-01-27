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31 минуту назад

Как упаковка молока влияет на его вкус

Ferra.ru

Производители молочной продукции стремятся сделать свои товары качественными и безопасными. В ходе нового исследования, однако, выяснилось, что некоторые упаковки защищают молоко не так хорошо.

Как упаковка молока влияет на его вкус
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе нового исследования, результаты которого были опубликованы в Journal of Dairy Science, выяснилось, что упаковка может повлиять на вкус молока и что картонные коробки плохо сохраняют свежесть молока по сравнению с пластиковыми и стеклянными бутылками.

Вкус молока вообще может измениться из-за окисления. Но это ещё не всё. Также вкус молока может испортиться из-за соединений, которые содержатся в упаковке с молоком.

В ходе исследования эксперты изучили пастеризованное цельное и обезжиренное молоко, которое хранилось в различных упаковках. Среди вариантов упаковок - картонные коробки, пластиковые кувшины, пластиковый пакет, стеклянная посуда. Хранили молоко на холоде (при 4°C) и в полной темноте.

Выяснилось, что сильнее меняется вкус в зависимости от упаковки у обезжиренного молока по сравнению с цельным. Хуже всего свежесть молока сохраняли такие упаковки, как полиэтиленовый пакет и картонные коробки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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