Как упаковка молока влияет на его вкус

Производители молочной продукции стремятся сделать свои товары качественными и безопасными. В ходе нового исследования, однако, выяснилось, что некоторые упаковки защищают молоко не так хорошо.

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В ходе нового исследования, результаты которого были опубликованы в Journal of Dairy Science, выяснилось, что упаковка может повлиять на вкус молока и что картонные коробки плохо сохраняют свежесть молока по сравнению с пластиковыми и стеклянными бутылками.

Вкус молока вообще может измениться из-за окисления. Но это ещё не всё. Также вкус молока может испортиться из-за соединений, которые содержатся в упаковке с молоком.

В ходе исследования эксперты изучили пастеризованное цельное и обезжиренное молоко, которое хранилось в различных упаковках. Среди вариантов упаковок - картонные коробки, пластиковые кувшины, пластиковый пакет, стеклянная посуда. Хранили молоко на холоде (при 4°C) и в полной темноте.

Выяснилось, что сильнее меняется вкус в зависимости от упаковки у обезжиренного молока по сравнению с цельным. Хуже всего свежесть молока сохраняли такие упаковки, как полиэтиленовый пакет и картонные коробки.