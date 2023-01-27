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2 часа назад

Диетолог рассказала, можно ли есть бананы при похудении

Москва24

Бананы – достаточно сладкий и крахмалистый продукт, тем не менее его можно есть даже во время диеты, но в небольшом количестве. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Можно ли есть бананы при похудении
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Очень многие советуют есть бананы на диете, поскольку они хорошо насыщают. Я с этим согласна. Даже в ситуации, когда мы снижаем лишний вес, их можно рекомендовать. Если мы съедаем не более половины или одного небольшого банана, то абсолютно ничего не будет", – говорит специалист.

В банане содержится незаменимая аминокислота триптофан – предшественник серотонина. У многих во время диеты наступает дефицит радостных, позитивных эмоций. Тогда как раз бананы нам в помощь, поскольку они нас могут порадовать такой аминокислотой. Бананы будут источником позитива в нашем рационе.

Также в банане присутствуют пищевые волокна, которые будут подпитывать кишечную микрофлору, отметила Аплетаева.

"Еще в нем содержатся углеводы. Это источник энергии для людей работающих и предпочитающих банан в качестве перекуса. Это не сладкий кофе с конфетой, а такие полезные, хорошие, нужные углеводы", – объясняет специалист.

Вместе с тем превышать рекомендуемую дозировку этого лакомства не стоит, иначе можно, наоборот, набрать вес.

"Если есть слишком много бананов, то самое легкое последствие – это набор лишнего веса, поскольку они сладкие. Несмотря на наличие клетчатки, которая будет тормозить усвоение сахаров, это продукт, в котором достаточно много сахара", – заключила Аплетаева.

Ранее были названы самые калорийные фрукты. По словам врача-терапевта, диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королевой, это виноград и бананы, поскольку в них присутствует много сахара. Эксперт предупредила, что фрукты с высоким гликемическим индексом поднимают в крови уровень глюкозы. Кроме того, они заставляют поджелудочную железу напряженно вырабатывать инсулин.

Еда,Маргарита Королева,
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