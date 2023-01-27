5 продуктов, которыми нельзя завтракать

Завтрак — важнейший приём пищи, важно не только не пренебрегать им, но и употреблять подходящие продукты. Что не стоит есть натощак, рассказали врачи в Telegram-канале Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области.

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«Завтрак не просто один из пунктов в режиме питания. Это крайне важный этап, который буквально пробуждает организм, запускает метаболические процессы, наполняет энергией, способен влиять на настроение», — говорится в публикации.

Врачи утверждают, что начинающие день с завтрака лучше защищены от резкой смены настроения, реже сталкиваются с ожирением, меньше рискуют недобрать суточную норму витаминов и минералов, лучше работают и учатся.

1. Фрукты

Кислоты, которые в них содержатся, повышают кислотность в желудке и провоцируют изжогу.

2. Мучное, сладкое

Из-за сахара и дрожжей начинается раздражение стенок желудка. Это вызывает метеоризм, а также приводит к повышению инсулина.

3. Йогурты

Соляная кислота, содержащаяся в пустом желудке, уничтожает все полезные бактерии из йогурта, превращая эту еду в балласт.

4. Сырые овощи

Из-за них возникает изжога и метеоризм, грубая клетчатка травмирует слизистую, а дубильная кислота, которая есть, например, в помидорах, повышает кислотность желудочного сока. Если регулярно завтракать томатами, это приведёт к гастриту или язве.

5. Бананы