Простой рецепт грибного-крем-супа

По этому рецепту блюдо точно не пригорит.
Ингредиенты
Приготовление
Шаг 1.
Шампиньоны промыть и нарезать произвольно.
Шаг 2.
Белые грибы промыть и порезать. Если вы будете использовать сушёные грибы, то их нужно для начала замочить в тёплой воде на 30 минут.
Шаг 3.
Картофель и лук почистить и нарезать произвольно, но желательно помельче, чтобы продукты приготовились быстрее.
Шаг 4.
Шампиньоны, белые грибы, лук и картофель немного обжарить на сливочном масле (буквально 7–10 минут) на среднем огне, далее добавить тимьян с чесноком и залить водой.
Шаг 5.
Когда все овощи приготовятся, суп нужно пробить в блендере до однородной массы.
Шаг 6.
Суп перелить в кастрюлю, добавить соль и довести до кипения на среднем огне.
Лайфхак: чтобы суп не пригорел, необходимо постоянно его помешивать. Если изредка вы позволяете себе жирные продукты, то в него можно добавить сливки, а при подаче – трюфельное масло.