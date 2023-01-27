Простой рецепт грибного-крем-супа

По этому рецепту блюдо точно не пригорит.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ингредиенты

Приготовление

Шаг 1.

Шампиньоны промыть и нарезать произвольно.

Шаг 2.

Белые грибы промыть и порезать. Если вы будете использовать сушёные грибы, то их нужно для начала замочить в тёплой воде на 30 минут.

Шаг 3.

Картофель и лук почистить и нарезать произвольно, но желательно помельче, чтобы продукты приготовились быстрее.

Шаг 4.

Шампиньоны, белые грибы, лук и картофель немного обжарить на сливочном масле (буквально 7–10 минут) на среднем огне, далее добавить тимьян с чесноком и залить водой.

Шаг 5.

Когда все овощи приготовятся, суп нужно пробить в блендере до однородной массы.

Шаг 6.

Суп перелить в кастрюлю, добавить соль и довести до кипения на среднем огне.