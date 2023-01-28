Для сладкоежек: четыре десерта с шоколадом

Всем, кто любит шоколад, мы предлагаем провести эксперименты и приготовить нечто большее, чем просто любимый десерт. Печенье, панна-котта, кекс и кое-что еще вы найдете в нашей подборке. Приятного чаепития!
Фото: Eva.ruEva.ru
Шоколадный кекс
Eva.ru
Ингредиенты:
Сливочное масло — 225 г
Сахар — 1/3 стакана
Яйцо — 2 шт
Ваниль — 1 ч. л.
Шоколад — 120 г
Мука — 1/3 стакана
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Кипяток — 1 стакан
Процесс приготовления:
Духовку разогреть до 180С. Приготовить прямоугольную форму для выпечки, застелить ее бумагой для выпечки.
Шоколад разломать на небольшие кусочки и растопить на водяной бане.
В отдельной посуде взбить венчиком яйца до воздушной пены.
Мягкое сливочное масло взбейте миксером, добавьте сахар и еще раз перемешайте миксером. Добавить яйца и ванильный экстракт, перемешать.
Добавить растопленный остывший шоколад и хорошо перемешать.
Смешать муку, соль и разрыхлитель. Частями добавлять муку и кипяток, каждый раз перемешивая лопаточкой.
Перелейте смесь в форму и выпекайте до готовности, примерно 40-50 минут.
Шоколадная панна-котта
Eva.ru
Ингредиенты:
Желатин — 2 листа
Сливки 35% — 450 мл
Темный шоколад — 100 г
Процесс приготовления:
Замочить желатин в ледяной воде на 5 минут. Если вы используете порошковый желатин, залить его водой в отношении 1:6.
Налить сливки в сотейник и нагреть на среднем огне, не доводя до кипения.
Добавить разломанный шоколад и перемешать до полного растворения.
Отжать листовой желатин (или выложить замоченный порошковый) и добавить в шоколадную смесь. Тщательно перемешать до однородной массы.
Разлить десерт по формам и поставить в холодильник на 2-3 часа до застывания.
Готовую панна-котту украсить тертым шоколадом.
Бананы в шоколаде
Eva.ru
Ингредиенты:
Банан — 2 шт
Молочный шоколад — 50 г
Сливки — 1 ст.л.
Посыпка для украшения
Процесс приготовления:
Растопить шоколад. Очистить и нарезать бананы кусочками.
Кусочки бананов накалывать на шпажку и обмакивать со всех сторон в растопленный шоколад, потом обвалять в посыпке. Выложить на тарелку.
Готовый десерт поставить на 20-30 минут в холодильник для лучшего застывания шоколада.
Печенье «Кокос и шоколад»
Eva.ru
Ингредиенты:
Кокосовая стружка — 100 г
Яйца — 2 шт
Ванильный сахар — 1 ч.л.
Сахар — 60 г
Мука — 100 г
Соль — щепотка
Шоколад — 80 г
Разрыхлитель — 1 ч.л.
Растопленное сливочное масло — 40 г
Процесс приготовления:
Яйца взбить с сахаром в пышную пену. Затем добавить кокосовую стружку, соль, растопленное масло, ванильный сахар. Перемешать.
Муку смешать с разрыхлителем и вмешать в общую массу. В самом конце добавить нарубленный на мелкие кусочки шоколад, перемешать.
Мокрыми руками сформировать небольшие шарики — 12-14 штук. Выложить на противень, застеленный пергаментом и отправить в разогретую до 180С духовку на 20 минут.