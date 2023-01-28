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2 часа назад

Для сладкоежек: четыре десерта с шоколадом

Eva.ruиещё 1

Всем, кто любит шоколад, мы предлагаем провести эксперименты и приготовить нечто большее, чем просто любимый десерт. Печенье, панна-котта, кекс и кое-что еще вы найдете в нашей подборке. Приятного чаепития!

Для сладкоежек: четыре десерта с шоколадом
Фото: Eva.ruEva.ru

Шоколадный кекс

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Сливочное масло — 225 г
  • Сахар — 1/3 стакана
  • Яйцо — 2 шт
  • Ваниль — 1 ч. л.
  • Шоколад — 120 г
  • Мука — 1/3 стакана
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Кипяток — 1 стакан
Процесс приготовления:
  1. Духовку разогреть до 180С. Приготовить прямоугольную форму для выпечки, застелить ее бумагой для выпечки.
  2. Шоколад разломать на небольшие кусочки и растопить на водяной бане.
  3. В отдельной посуде взбить венчиком яйца до воздушной пены.
  4. Мягкое сливочное масло взбейте миксером, добавьте сахар и еще раз перемешайте миксером. Добавить яйца и ванильный экстракт, перемешать.
  5. Добавить растопленный остывший шоколад и хорошо перемешать.
  6. Смешать муку, соль и разрыхлитель. Частями добавлять муку и кипяток, каждый раз перемешивая лопаточкой.
  7. Перелейте смесь в форму и выпекайте до готовности, примерно 40-50 минут.

Шоколадная панна-котта

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Желатин — 2 листа
  • Сливки 35% — 450 мл
  • Темный шоколад — 100 г
Процесс приготовления:
  1. Замочить желатин в ледяной воде на 5 минут. Если вы используете порошковый желатин, залить его водой в отношении 1:6.
  2. Налить сливки в сотейник и нагреть на среднем огне, не доводя до кипения.
  3. Добавить разломанный шоколад и перемешать до полного растворения.
  4. Отжать листовой желатин (или выложить замоченный порошковый) и добавить в шоколадную смесь. Тщательно перемешать до однородной массы.
  5. Разлить десерт по формам и поставить в холодильник на 2-3 часа до застывания.
  6. Готовую панна-котту украсить тертым шоколадом.

Бананы в шоколаде

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Банан — 2 шт
  • Молочный шоколад — 50 г
  • Сливки — 1 ст.л.
  • Посыпка для украшения
Процесс приготовления:
  1. Растопить шоколад. Очистить и нарезать бананы кусочками.
  2. Кусочки бананов накалывать на шпажку и обмакивать со всех сторон в растопленный шоколад, потом обвалять в посыпке. Выложить на тарелку.
  3. Готовый десерт поставить на 20-30 минут в холодильник для лучшего застывания шоколада.

Печенье «Кокос и шоколад»

Eva.ru
Ингредиенты:
  • Кокосовая стружка — 100 г
  • Яйца — 2 шт
  • Ванильный сахар — 1 ч.л.
  • Сахар — 60 г
  • Мука — 100 г
  • Соль — щепотка
  • Шоколад — 80 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Растопленное сливочное масло — 40 г
Процесс приготовления:
  1. Яйца взбить с сахаром в пышную пену. Затем добавить кокосовую стружку, соль, растопленное масло, ванильный сахар. Перемешать.
  2. Муку смешать с разрыхлителем и вмешать в общую массу. В самом конце добавить нарубленный на мелкие кусочки шоколад, перемешать.
  3. Мокрыми руками сформировать небольшие шарики — 12-14 штук. Выложить на противень, застеленный пергаментом и отправить в разогретую до 180С духовку на 20 минут.
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